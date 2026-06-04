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El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026. (Francesco DEGASPERI / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026. (Francesco DEGASPERI / AFP)
/ FRANCESCO DEGASPERI
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, tildó este jueves de “dramáticos” los desórdenes registrados durante la jornada de protesta estudiantil convocada este miércoles por diversas federaciones universitarias, movilización que se desarrolló mayormente con normalidad pero que terminó con 35 detenidos tras choques con las fuerzas policiales desplegadas en la capital.

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