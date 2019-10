Santiago de Chile. Distintas reacciones tuvieron los ex ministros que abandonaron el Palacio de La Moneda este lunes, luego de que el presidente chileno Sebastián Piñera determinara su salida del gabinete tras la profunda crisis social que afecta a Chile.

El primero en hablar fue el que estaba más cuestionado por el manejo del Gobierno en la última semana: Andrés Chadwick. Emocionado, el ex jefe de gabinete optó por ofrecer disculpas al país tras dejar su cargo.

“Me voy tranquilo, siempre he querido cumplir con mi deber con el mayor de mis esfuerzos. Si no lo he hecho o he fallado pido disculpas, porque lo único que he querido es trabajar y servir a mi país”, dijo antes de abandonar la sede del Ejecutivo.

La misma actitud adoptó el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien no dudó a la hora de hacer una autocrítica. Al momento de enfrentar los micrófonos, el ex secretario de Estado advirtió que “este es un momento de reflexión ciertamente”.

“No hemos sabido y no supimos entender bien e interpretar bien lo que estaba pasando y en ese sentido, uno hace una autocrítica”, añadió, junto con destacar la figura de su sucesor, Ignacio Briones.

Una postura distinta tuvo el ex titular de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien fue uno de los más criticados por la ciudadanía al ser el autor de la frase en la que emplazó a la ciudadanía a levantarse más temprano para evitar el alza del Metro.

"Me voy satisfecho de haber puesto en obras públicas y en economía dos temas cruciales para mejorar la vida de los chilenos", dijo, sin atender a quienes le preguntaban si haría un mea culpa o no.

Sobre ese tema, el ex secretario de Estado se limitó a agradecer a los equipos que lo acompañaron en Obras Públicas como en Economía. “Agradecerles de corazón el compromiso y creatividad con la que trabajaron”, aseveró.

Asimismo, destacó parte de su obra. “En obras públicas, lo que es la infraestructura necesaria para el crecimiento económico y crear oportunidades y dar un mejor servicio en las carreteras y en economía haber puesto en la agenda la importancia del emprendimiento y la protección de los consumidores como temas clave”.

En tanto, la ex vocera de Gobierno y ahora nueva ministra de Deportes, Cecilia Pérez, desestimó que su salida del comité político represente una derrota en su carrera política.

“Es una nueva etapa (...) en un desafío que me motiva muchísimo (…) jamás puede ser una derrota servir a Chile y menos acompañando a un gran Presidente”, recalcó.

Finalmente, el ex ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, no quiso hablar con la prensa y se retiró visiblemente afectado por el subterráneo de La Moneda. Lo mismo ocurrió con la ex titular de Deportes, Pauline Kantor.