Santiago de Chile. [EFE]. El periodista chileno Rafael Cavada fue golpeado en la cabeza con un bate por manifestantes que participaban en una manifestación en Santiago de Chile en contra del proyecto de redacción de una nueva Constitución que se votará el próximo 26 de abril en un plebiscito ciudadano.

El periodista estaba grabando la movilización en un barrio capitalino cuando varias personas comenzaron a increparlo y lo agredieron con porras extensibles, barras de madera y un bate, lo que le causó una herida en la cabeza.

El propio Cavada, tras recibir asistencia médica, explicó lo sucedido en un video publicado por la radio local Biobío, en el que se le puede ver con la camiseta ensangrentada.

Acá el momento exacto en que un grupo de la Marcha por el #Rechazo a una nueva Constitución, que avanzaba por Providencia, ataca a golpes de fierros y palos al periodista Rafael Cavada.



*Decir que la Marcha (y agresores) estuvieron custodiados por Carabineros:

“Me tiraron el celular y me empezaron a golpear con diferentes cosas. Un grupo de ellos me dijo que me fuera. Cuando empecé a retroceder se me vinieron encima (...) Cuando avanzamos unos 20 metros empezaron los golpes con bastones retráctiles, un bate de béisbol”, afirmó el periodista.

A @rafa_cavada lo golpearon en la marcha del Rechazo con @Carabdechile custodiando a los manifestantes. Así se comporta la institución del cual no tienes control @gblumel:

La manifestación, convocada como la “Marcha por la paz”, fue secundada por un centenar de personas y durante su desarrollo algunos de los participantes se enfrentaron con peatones y viandantes.

Entre las personas convocadas algunos vestían monos de color blanco, iban encapuchados, con cascos, escudos y portando palos y porras.

Según videos publicados en las redes sociales y reportes de los medios locales, se registró al menos la agresión a un ciudadano que recibió un golpe en la cabeza con una porra y fue rociado además con gas pimienta por parte de un manifestante.

Incluso algunos vecinos de la zona indicaron que los manifestantes los increparon dentro de sus domicilios e intentaron acceder a algunos de ellos.

Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas por los hechos ocurridos durante la movilización a pesar de que Carabineros (Policía militariza) custodiaba el desarrollo del acto.

Desde el Ejecutivo, la portavoz del Gobierno, Karla Rubilar, expresó su rechazo a la agresión al periodista.

Condenamos categóricamente ataque a @rafa_cavada x parte de algunos en marcha x el rechazo. Con su denuncia, tomaremos acciones para identificar a los responsables y q sean sancionados. Las ideas se defienden con argumentos, no con violencia y ésta se condena venga de dónde venga

“Condenamos categóricamente ataque a @rafa_cavada por parte de algunos en marcha por el rechazo. Con su denuncia, tomaremos acciones para identificar a los responsables y que sean sancionados. Las ideas se defienden con argumentos, no con violencia y ésta se condena venga de dónde venga”, publicó en su cuenta de Twitter.

Hace varias semanas que los partidarios y detractores de la redacción de una nueva Carta Magna se manifiestan en Santiago de Chile en el contexto de más de cuatro meses de revuelta social contra el modelo socio-económico del país y el Gobierno del conservador Sebastián Piñera, que han dejado al menos una treintena de fallecidos.

Masiva manifestación en Chile contra Piñera.

