El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, hizo un análisis de la crisis social que está viviendo su país, donde el foco de las críticas ha sido el actuar de Sebastián Piñera y su gobierno.

Ante esto, quien fuera mandatario entre el 2000 y el 2006, sostuvo en el programa Mesa Central de Canal 13 que “esta no es una crisis del gobierno de Piñera, es una crisis del Estado de Chile”.

Agregó que “estoy preocupado por el destino de este país, y el destino de este país está vinculado con la democracia. En consecuencia esta polarización que está emergiendo, esta percepción de que todo está malo. Hay muchas cosas que arreglar, sin duda, pero también las instituciones hay que respetarlas”.

A Lagos se le consultó por si ha habido una violación sistemática a los Derechos. “No. A mí no me parece que sea sistemático. Han sido situaciones dada la magnitud de las movilizaciones”.

Profundizó que “hasta aquí, fíjese usted, el número de muertos, bueno, la gran mayoría fueron los que fallecieron en los incendios dentro del metro. Y en consecuencia, no está claro si fueron personas que de casualidad no pudieron arrancar o estaban colocando los elementos para producir los incendios”.

Finalmente, el expresidente señaló que una solución que podría ayudar a enfrentar la crisis sería elevar la deuda pública, que hoy es el 25% del PIB, y devolver el IVA a los que menos tienen.

“Ahora tenemos un nivel de deuda pública de 30%, lo dejé en 5%. Ahora digo muy bien entonces eso nos da un espacio para poder endeudarnos y enfrentar las tareas que tenemos que hacer ahora, porque vamos a vivir periodos económicos muy malos, entonces junto con discutir temas de fondo, discutir un gran programa de activación de la economía a partir de la crisis que vamos a tener en los próximos meses”, afirmó.

“Ese 30% que estamos endeudados, yo lo llevaría de frentón a 45%, que es lo que necesito para poder echar a caminar la máquina. Junto con eso propongámonos tener de aquí a seis años en vez de 20% 0 25%, un punto por año que crezcan los tributos y que crezcan como corresponde, no aumentando el IVA, que es la mitad de los tributos que se recaudan”, sentenció.

Fuente: “El Mercurio”, Chile / GDA