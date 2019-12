Santiago de Chile [AFP]. La crisis social que vive actualmente Chile, la más grave de su historia democrática, ha generado furor en turistas europeos tras la propagación de un paquete turístico llamado “vivir la revolución chilena” a través de la plataforma Airbnb.

Según informan medios chilenos, el primer paquete de recorridos por los principales puntos de manifestaciones en Chile tienen un costo de 26 dólares aprox. ($19.800 pesos chilenos) e incluye las zonas del Centro Cultural Gabriela Mistral, la Plaza Baquedano y el barrio Lastarria, que tiene distintas obras callejeras e historias.

El 'tour’ tiene una duración de dos horas aproximadamente y está disponible en la web de Airbnb en inglés, francés y español. Este paquete, creado por chileno Sebastián Nieto, incluye elementos de protección para los participantes ante cualquier acto violento y refrescos ante el intenso calor.

"Vivir la revolución chilena", el paquete que se ofrecía en Airbnb actualmente está desactivado.

“Soy un embajador de experiencias, que es una tendencia a nivel mundial. Es una manera de darle acceso a viajeros a un lugar único y generalmente inusual al que no pueden acceder sin la compañía de un local. Por ejemplo, con joyeros callejeros que muestren su arte y enseñen a los turistas parte del oficio”, dijo Nieto.

El joven empresario indicó que la idea comenzó hace más de dos semanas cuando un grupo de amigos extranjeros se mostraron interesados en conocer las manifestaciones en la capital chilena.

“Me di cuenta que en las manifestaciones habían muchos espectadores, como gente tomando fotos. No se habla mucho, pero al final las manifestaciones son un evento. Todo rompe con la rutina diaria y sí hay un trasfondo social de mejoras que es totalmente valido, pero también hay una parte lúdica”, sentenció Nieto, de 30 años.

Nieto también sostuvo que los paquetes no solo son ejecutados los días que hay manifestaciones. "No necesariamente se hace sólo los días de manifestaciones, pero sí durante los jueves y viernes es seguro que algo va haber. De igual forma hay otros que prefieren ver más las obras que estar en las manifestaciones”.

El creador del paquete también contó que recibió criticas por la creación del tour, que este martes estaba desactivado en Airbnb. El episodio comenzó porque un alemán le escribió a través de las redes sociales. “Me habló de forma cortés, pero me dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo hago”, sentenció. “Traté de explicarle, porque más que estarme aprovechando yo me estoy adaptando a lo que las personas que vienen a Santiago buscan”, agregó Nieto.