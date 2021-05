Conforme a los criterios de Saber más

Dos semanas después de que las protestas y la represión estallaran en Colombia, los manifestantes siguen aferrados a las calles y el enojo está lejos de ceder. Las demandas hacia el gobierno de Iván Duque siguen multiplicándose, así como la condena a la violenta respuesta de las fuerzas del orden ante las manifestaciones.

Según la Defensoría del Pueblo, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía han dejado hasta ahora 42 civiles muertos, aunque las organizaciones de derechos humanos manejan cifras mayores. En algunas ciudades las manifestaciones derivaron en saqueos, actos de vandalismo y disturbios, que fueron duramente reprimidos por la policía, los militares y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Mientras tanto, miles de colombianos mantienen la presión este miércoles en la tercera jornada de paro nacional convocada por centrales obreras y sindicatos. Ello debido a que el incipiente diálogo aún no resulta en un acuerdo con el gobierno de Duque.

El enojo estalló en Colombia el 28 de abril con el rechazo a una reforma tributaria planteada por el gobierno. Aunque el mandatario retiró la propuesta, la irritación ha ido en aumento. Hoy los reclamos son múltiples y engloban a toda la ciudadanía, principalmente a los más jóvenes.

Cuatro colombianos compartieron con El Comercio sus testimonios sobre la situación actual en su país. Coinciden en su preocupación por la represión en las marchas y piden a la comunidad internacional no dejar de prestar atención a lo que ocurre en su nación.

Un manifestante lanza una lata de gas lacrimógeno a los agentes de la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno en Cali, Colombia, el 10 de mayo de 2021. (Luis ROBAYO / AFP).

“La situación no da para más”

Felipe Bernal. Es estudiante de Psicología. Vive en Soacha, Cundinamarca, cerca de Bogotá

“La situación actual es insostenible, no da para más. Prácticamente estamos en guerra. Están matando a los que se están manifestando. La policía, el Ejército, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que son organismos de control en Colombia, están matando a los manifestantes sin ninguna consideración, existan actos vandálicos o no, exista violencia o no, igual lo están haciendo, solamente por reprimir a Colombia.

Lo más impactante es ver los videos de cómo cada día muere más gente, ver en las calles los cuerpos de las personas que salen a marchar por un mejor país, por mejores condiciones de vida. El sueldo mínimo no alcanza y las condiciones de trabajo también son malas. En Colombia lo que existe es falta de oportunidades. Las personas no pueden vivir bien ni siendo trabajadoras, ni siendo estudiantes. Es muy duro, en este país la gente tiene que endeudarse para estudiar y se queda con esa deuda para toda la vida.

Tengo familiares y amigos que han ido a las protestas, yo también he participado. La mayoría intenta ir en el día y antes de las 8 de la noche ya estar en casa porque la situación es crítica. Estar en la calle de noche es prácticamente una sentencia de muerte. Sale la policía con las tanquetas, el Ejército tira gases desde los helicópteros. Salen disparando. Ya no se respeta el derecho a la vida. Salen a matar, el que esté por ahí recibe la bala y lástima. Esto es un llamado de ayuda para los otros países porque Colombia prácticamente está en guerra y no se sabe en qué momento uno puede salir para no volver”.

Un oficial de la policía antidisturbios lanza gases lacrimógenos a los manifestantes durante una protesta contra el gobierno en Cali, Colombia, el 10 de mayo de 2021. (Luis ROBAYO / AFP).

“Me impactó ver cómo disparaban a personas desde un helicóptero”

Sara Borja, es estudiante de Biología. Vive en Medellín

“Lo que está pasando es preocupante porque luchar por los derechos y por un país con mejores oportunidades y más digno se ha vuelto prácticamente una sentencia a muerte.

Yo he participado y conozco personas que también lo hacen, todos tenemos reclamos en común.

Lo más grave para mí es el abuso perpetrado por las fuerzas armadas del país. Algo que me impactó mucho fue un video que mostraba cómo un helicóptero estaba disparando a las personas de un barrio residencial ¡Desde un helicóptero!”.

Es la mayor crisis que Iván Duque ha enfrentado en sus casi tres años de gobierno. (Foto: EFE/ Nicolás Galeano)

“Colombia ha despertado, aunque nos quieran callar”

Mateo Aristizábal. Es auxiliar y estudiante de Salud y Seguridad en el trabajo. Vive en Medellín

“Estamos pasando por la peor situación en el país. Paramilitares y narcotraficantes de la mano del Estado están aprovechando su poder para masacrar al pueblo, que está cansado de tantos años de lo mismo. Colombia ha despertado, ha abierto los ojos, aunque nos quieran callar.

Lo más grave ahora es el uso de la fuerza letal, las fuerzas del orden disparan con fusil y munición de guerra a los manifestantes, a la población inocente. Fusiles que tienen alcance efectivo de 700 metros y solo pueden ser utilizados a campo abierto ahora están en los barrios y las calles de todo el país. Esto está acompañado de desinformación y falta de solidaridad de parte de los medios de comunicación.

Lo más impactante, sin duda, es lo que está pasando en algunos sectores de Cali y Bogotá, donde por la noche se hacen apagones de energía y de redes de comunicación para entrar a atacar con las fuerzas militares utilizando bombas, francotiradores, fusiles de largo alcance y alta precisión. No siendo esto suficiente también lo hacen utilizando helicópteros para disparar desde los aires. Todo con el fin de reprimir, callar y erradicar todo símbolo de protesta y repudio hacia el Estado. Hay zonas q han sido censuradas en las redes sociales para que el resto de Colombia y el mundo no sepa la situación real y para crear una falsa imagen de paz donde no la hay.

Yo soy participante activo en las protestas. Somos gente muy variada con diferentes ideales, gustos, religiones, pensamientos y hasta partidos políticos. Es tanta la empatía que se está sintiendo entre la ciudadanía que los partidarios de derecha y de izquierda, los hinchas de fútbol de un equipo y de otro, los negros, los blancos, los indios, los mestizos estamos unidos como uno solo. Todos estamos luchando por la misma causa, todos tenemos el mismo motivo, todos estamos cansados de esto y todos estamos diciéndole al gobierno: ¡No más!”.

Un manifestante sostiene un aviso durante una protesta hoy en Cali. (Foto: EFE/ Ernesto Guzmán Jr)

“Necesitamos que el mundo conozca esta situación”

Johan Tocora. Es contador público. Vive en Ibagué, en el centro del país

“La situación en Colombia se está saliendo de control por culpa de un gobierno nefasto, del cual los colombianos estamos cansados. Estamos hartos de que hagan con nosotros lo que quieran.

Hemos tenido que presenciar muchas cosas perturbadoras y grandes abusos por parte de la autoridad. Necesitamos ayuda para que el mundo conozca está situación, hoy por mí mañana por ti. Todos decimos #SOSCOLOMBIA”.

