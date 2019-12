EL TIEMPO tuvo acceso al reporte de la Policía de Colombia sobre el episodio en el que una joven, en plenos disturbios en la Universidad Nacional, fue subida a un carro particular, en lo que las redes han calificado como un supuesto intento de secuestro.

Según el informe oficial, el vehículo -de placas HCI264- pertenece a la Policía Nacional de Colombia, tal como consta en bases de datos. De hecho, presenta tres infracciones.

La noche del martes era conducido por un oficial y en este iba otro oficial de la Policía y dos patrulleros que acababan de terminar el servicio y que estaban identificados.

De acuerdo con el informe, la joven estaba en el grupo que generaba disturbios y fue apartada para ser conducida a un Comandos de Atención Inmediata (CAI) por que se presentaba exaltada.

En ese momento, pasaron los oficiales y, según su propio testimonio, le ofrecieron apoyo a los miembros del Esmad, quienes manifestaron que los estaban rodeando para impedir la conducción de la joven al CAI más cercano.

Según miembros de la institución, la mujer iba en la puerta, con la ventana abajo y el auto iba a baja velocidad.

También manifestaron que para evitar situaciones más complejas, decidieron detener el vehículo y bajar a la joven.

“Ella misma se bajó del carro y le dijo a la gente que ella estaba bien y que a su novio lo habían detenido”, explicó una persona que estuvo en el episodio.En el informe se asegura que, por los disturbios, no habían podido ingresar patrullas a la zona. El director de la Policía Metropolitana ampliará el tema en rueda de prensa.

El polémico video

Después de las 9 de la noche de este martes, tras una jornada de enfrentamientos entre estudiantes y el Esmad en inmediaciones de la universidad Nacional, un video publicado en redes sociales muestra cómo una joven fue subida a un vehículo de placas HCI264, al parecer, propiedad de la Policía de Bogotá, y cuadras más adelante sale de él.

En las imágenes se observa cómo un nutrido grupo de agentes del Esmad rodea el carro en el que posteriormente es ingresada la ciudadana. El automotor inicia un recorrido por la carrera 30, mientras el conductor de otro vehículo particular lo sigue mientras su acompañante graba con un celular lo que ocurre.

#Noctámbulo | Dos estudiantes fueron retenidos y trasladados a la fuerza en medio de las manifestaciones por agentes en dos vehículos particulares ayer 10 de diciembre. Supuestamente, iban a ser llevados a un centro transitorio de protección. Así sucedieron los hechos. pic.twitter.com/QDLtKUoTtZ — Canal Citytv (@Citytv) December 11, 2019

Estas personas alcanzan al carro en el que va la joven y le preguntan si está bien, a lo que ella responde con un grito de auxilio: “¡La Policía me secuestró!”. Cuadras más adelante, y en medio del concurrido tráfico del carril central de la NQS, sale del carro."Que me llevaban de ahí supuestamente para que no me agredieran más. Yo necesito devolverme, es que yo no iba sola, yo iba con mi novio y a mi novio lo cogieron", le contó la joven, ya dentro del carro que acompañó el hecho desde el principio, a las personas que la siguieron.

Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la universidad Central, este procedimiento no es legal. “La Policía cuenta con un equipamiento de movilidad que es dotado por la Alcaldía bajo especificaciones técnicas, que en entre otras, llevan los logos y distintivos oficiales de la Fuerza Pública y un código de inventario”, señaló.

Además dijo que “los protocolos son claros en las formas y vehículos oficiales en los que se debe trasladar a las personas, ya sea por protección o por captura. Es irregular que una persona sea trasladada en vehículos particulares y en el caso de anoche, si se llegara a encontrar el argumento jurídico de la aprehensión, traslado o captura, la pregunta es ¿si el protocolo estaba en norma, por qué al final liberaron al la joven?”.