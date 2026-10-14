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Resumen

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Manifestantes participan en una protesta contra el gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella en Bogotá, el 14 de octubre de 2026. (Sebastian BARROS / AFP)
Manifestantes participan en una protesta contra el gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella en Bogotá, el 14 de octubre de 2026. (Sebastian BARROS / AFP)
/ SEBASTIAN BARROS
Por Agencia EFE

Sectores de la oposición en Colombia advirtieron este miércoles al presidente, Abelardo de la Espriella, de que convocarán una huelga general en noviembre si el Gobierno mantiene políticas que consideran contrarias a la agenda social impulsada por su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026).

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