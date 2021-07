Anyelo Troya, quien grabó el video clip de “Patria y Vida”, fue condenado ayer a un año de prisión por “desorden público”.



Fue un proceso sumario.



No tuvo abogado defensor.



No le avisaron anteriormente a su familia.



Sus familiares no tienen copia de la sentencia.



Aberrante.