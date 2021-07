Conforme a los criterios de Saber más

Una semana después de las inéditas manifestaciones en toda Cuba, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos denuncian que cientos de personas siguen detenidas ilegalmente por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Cubanos dentro y fuera del país destacan que, pese a los cortes de Internet y la represión, es imposible ocultar que algo en Cuba se quebró.

“Pese a todo seguimos gritando ‘libertad’”

Dina Stars, youtuber (La Habana)

La influencer y youtuber Dina Stars daba una entrevista a un medio español sobre su participación en la marcha del domingo cuando la policía llegó a su casa para arrestarla. Fue liberada el miércoles tras pasar más de 24 horas detenida en una comisaría de La Habana, a la que fue llevada por instigación a delinquir y promover las protestas.

“Cuba está rota, hay miedo en las calles. Muchas personas siguen desaparecidas y presas injustamente. A mí me liberaron, pero estoy presa en mi casa. El Internet flaquea mucho. Pese a todo, los cubanos seguimos gritando ‘¡libertad!”, cuenta a El Comercio la joven de 25 años a través de WhatsApp.

Aunque dice que no sabe qué pasará ahora, asegura que “algo se rompió en Cuba”. “No tenemos medicinas, comida, nada. El pueblo grita por sus derechos. Deseo que ya no nos quedemos callados y que se nos escuche dentro y fuera de la isla”, agrega.

El gobierno no ha dado datos oficiales del número de detenidos. Según Human Rights Watch, serían cerca de 400. Mientras tanto, el servicio de Internet móvil se mantiene intermitente, con páginas filtradas. Solo una minoría tiene acceso a la red.

“Tuve que vivir que me trataran como basura por manifestarme. Lo más difícil es ver a un cubano acribillando a otro cubano. No hay justificación para tanta violencia”.



“El cambio no tiene marcha atrás”

Iliana Hernández, periodista de CiberCuba (La Habana)

Después de haber compartido información sobre las históricas protestas en la isla a través de sus redes sociales, Iliana Hernández, periodista de CiberCuba, dejó de contestar el celular. “Tuve que cambiar de número porque el que tenía me lo hackeó la dictadura. Yo estoy sitiada y vigilada 24 horas desde el domingo, a mí no me permiten salir de mi vivienda. Como muchos colegas, estoy presa ilegalmente en mi casa y no es la primera vez que me pasa”, dice a este Diario.

Considera que, pese a que las protestas bajaron su intensidad luego de que el régimen “empezara a usar todos sus recursos contra la gente, el cubano va a seguir saliendo a las calles”. “Hoy se espera una manifestación grande. Hubo marchas en noviembre, abril, pero la protesta espontánea del domingo se generalizó en todo el país. La dictadura no lo quiere reconocer, pero el cambio no tiene marcha atrás”, apunta.

“Hay muchos periodistas independientes presos. En estos días sin Internet la prensa ha sido perjudicada porque no hemos podido trabajar a toda capacidad”.



Arrestos, citaciones y restricciones de acceso a Internet han aumentado en el último año contra la prensa independiente. Corresponsales de medios extranjeros también fueron arrestados desde el domingo. Algunos ya fueron liberados.

“El pueblo cubano está cansado”

Mario J. Pentón, periodista de Americateve (Miami)

Desde Miami, el periodista cubano Mario J. Pentón, quien lleva seis de sus 35 años radicado en EE.UU., sigue muy de cerca lo que pasa en la isla. Afirma que la campaña de desinformación que lleva a cabo el régimen no es suficiente para ocultar la “represión brutal y aterradora” cometida contra los ciudadanos.

“Las imágenes que han llegado desde Cuba son sobrecogedoras. El régimen dice que todo eso son mentiras que inventamos los que estamos en Miami. Pero no es así, ahí se ve a los militares disparando y golpeando indiscriminadamente a los cubanos”, afirma el editor web de Americateve. Cuenta que los cubanos en la isla con los que conversa a diario le aseguran “que algo se quebró”.

Esta conversación con un amigo me hizo llorar. Así están los cubanos en Estados Unidos. No les importa morir si es necesario. Quieren ser escuchados por la Casa Blanca y el mundo, quieren libertad para su patria. Esto no lo para nadie #PatriaYVida #díazcanelsingao pic.twitter.com/aEP50f3PfO — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) July 17, 2021

“El pueblo está cansado. Me dicen: ‘Tal vez nos puedan callar por los palos y tiros que nos han dado, por cortarnos Internet, pero la máscara de la dictadura se cayó”.

“Los cubanos en Miami también han estado en las calles pidiendo el apoyo de EE.UU. y clamando por libertad, democracia y derechos para la isla”.



Las marchas se han repetido especialmente en el sur de Florida, donde hay protestas contra el régimen desde el domingo. El presidente de EE.UU. ha dicho que estudia si su gobierno puede restaurar el acceso a Internet móvil en la isla.

“Esperábamos más apoyo internacional”

Rafael Cross, coordinador de grupo de exiliados (Lima)

Como representante de un grupo de exiliados cubanos en el Perú, Rafael Cross destaca que los que dejaron la isla años atrás han vivido las marchas lanzados a las calles en sus lugares de residencia.

“Aquí en el Perú hemos visto con alegría que nuestros hermanos hayan decidido enfrentar al régimen, independientemente del temor colectivo por toda la maquinaria represiva. Lo hemos estado viviendo de una manera muy activa con plantones frente a la embajada cubana”, dice a El Comercio este emprendedor que lleva cuatro años en nuestro país.

(Foto: Archivo personal)

Considera que el pueblo se sintió abandonado por la comunidad internacional. “Esperábamos otro tipo de solidaridad con el pueblo de Cuba antes que adoptar posiciones de observación en un momento en que la gente estaba siendo masacrada dentro de la isla”, señala.

“Las mujeres y jóvenes cubanos han sido los protagonistas de estos hechos históricos. Los que vivimos fuera intentamos ayudar como podamos”.



Cubanos en países como EE.UU., España y Austria se manifestaron esta semana frente a las embajadas de su país. Figuras mundiales, como la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, pidieron el fin de la represión.

