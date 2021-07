El líder de la revolución, Miguel Díaz-Canel, nació en 1960, cuando la revolución ya había tomado Cuba y la isla se preparaba para asimilar una nueva forma de vida.

Pero, además, recuerda “The New York Times”, es la primera persona que no se apellida Castro en controlar la isla “desde mediados del siglo XX”.

Y hasta antes de ser elegido como presidente, “el sucesor de Raúl Castro” era “un desconocido”. Había, por tanto, cierta esperanza en su llegada al poder.

“TNYT” escribió en el 2018: “muchos lo describieron como alguien que sabe escuchar; otros lo calificaron como accesible y libre de la rigidez o la lejanía de otros líderes partidistas”.

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, y el actual mandatario Miguel Díaz-Canel. Imagen del 2017, cuando el segundo era vicepresidente. (AFP).

El portal Expansión captó la misma sensación: “Cuando llegó a la presidencia en 2018, se había escrito mucho sobre sus traslados en bicicleta mientras trabajaba en provincia, sus pantalones vaqueros, su pasión por los Beatles, el uso de tabletas digitales... ciertamente mostraba un estilo más moderno que el de los hermanos Castro”.

Error de cálculo. A Díaz-Canel no le ha temblado la mano con tal de asegurar la continuidad de la revolución.

Y ahora que muchos ciudadanos han salido a manifestarse en las calles de Cuba, aprovechamos para repasar algunos de los hechos más llamativos de su gobierno.

Una mujer participa en una manifestación contra el gobierno del presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021. (Foto de YAMIL LAGE / AFP).

UN PASO ADELANTE, DOS HACIA ATRÁS

Miguel Díaz-Canel no ha tenido respiro desde que ocupa el cargo de presidente de Cuba y de primer secretario del Partido Comunista Cubano.

Una de las primeras cosas de las que se encargó fue de promulgar la nueva Constitución que, según Radio France Internacional, reconocía “el papel del mercado y de la inversión privada y extranjera, sin renunciar al sistema socialista de partido único”.

Díaz-Canel también lideró otro gran cambio: hizo que el Internet sea más accesible. RFI anota que una de sus prioridades es la “informatización” de la isla, por lo que se permitió el servicio de datos móviles.

Hasta inicios del 2019, 1,8 millones de cubanos (de 11 millones) habían contratado el servicio.

Económicamente, Cuba sufrió las disposiciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cerró más el caño, luego de que en la gestión de Barack Obama la relación mejorase.

Por supuesto, la escasez de varios productos de primera necesidad golpeó a la isla. Incluso, debido a la falta de papel, el diario oficial Granma redujo su cantidad de páginas.

RFI recuerda que lo mismo sucedió en los 90, cuando la crisis económica golpeaba duramente a la Unión Soviética.

CALLAR A LOS ACTIVISTAS

El internet y sus planes de mejorar el acceso de los cubanos a esta herramienta, ha generado varios problemas al gobierno.

¿Qué sucede? Las quejas y críticas son constantes, por lo que el oficialismo está decidido a poner mano dura con tal de asegurar la salud de la revolución.

“La libertad de expresión en la Revolución sigue teniendo como límite el derecho de la Revolución a existir. Someterla a la censura subjetiva y cobarde es un acto de lesa cultura”, ha dicho Díaz-Canel.

De allí, por ejemplo, se entiende la represión al Movimiento San Isidro.

Personas manifiestan su apoyo al gobierno cubano en una calle en La Habana (Cuba). (EFE).

Infobae explica: “El Movimiento San Isidro (MSI) nació en el 2018, luego de que el gobierno aprobara el controversial Decreto 349, que regula la actividad artística y que determina qué es arte y que no”.

Y agrega: “Una legislación que cercena la libertad artística en todas sus manifestaciones y que contó, incluso, con la desaprobación pública del cantante Silvio Rodríguez, símbolo viviente de la revolución”.

En ese contexto es que, en noviembre del 2020, el MSI se encerró en su local y empezaron una huelga de hambre y sed para pedir que liberaran al rapero Denis Solís.

¿Quién es Denis Solís?

Es un muchacho que se hizo conocido por sus tatuajes de “Cambio Cuba Libre” y por transmitir por redes sociales cuando la policía ingresó a su casa sin su permiso y él les pidió, sin éxito, que respetaran sus derechos.

Para callar a estos activistas, la policía cubana desalojó la sede del movimiento y arrestó a varios de sus integrantes. La fuerza sigue siendo la mejor opción para el gobierno.

Amnistía Internacional ha dicho que, solo un año después de que Díaz-Canel asumiera la presidencia, la ONG Cuban Prisoners Defenders, anotó que había, al menos, “71 personas encarceladas en virtud de cargos de motivación política”.

