Se reportaron saqueos en #Cuba. Sigo pensando que saquear no es protestar, es delinquir, pero en #Cuba, cuando saqueas una tienda, saqueas al Estado Comunista. Antes, si esto hubiese pasado (no pasó en 62 años) te fusilaban por "Contrarrevolución", hoy no va a pasar nada, y así. pic.twitter.com/gvmi1RtmO1