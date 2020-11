Conforme a los criterios de Saber más

Desde la renuncia de un presidente y su posterior huida en helicóptero hasta los saqueos de supermercados en el clímax de las protestas civiles. En las postrimerías del 2001, Argentina alcanzó un penoso récord histórico como resultado de su crisis generalizada: tuvo cinco mandatarios en dos semanas.

La situación no es exactamente similar a la que se vive actualmente en el Perú, pero hay detalles que pueden resonar en lo que viene sucediendo.

Hay quienes anotan que fue el expresidente Carlos Menem quien propició el contexto necesario para que la economía argentina se descalabrara. Su Ley de Convertibilidad (de paridad cambiaria entre el dólar y el peso) hizo que el país dependiera de los préstamos para sostenerse, hasta que ya no fue sujeto de crédito.

El expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, falleció a los 81 años.

Allí es que Fernando de la Rúa asume la presidencia. En 1999, el Estado se preparaba para estallar y él sería quien tendría que intentar sortear la crisis.

Pero no pudo. En las calles se escuchaba el grito: “Que se vayan todos”.

“Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. Quiero informarles que, ante eso, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional”.

Así respondía De la Rúa, poco antes de la Navidad de aquel aciago 2001, a las protestas que paralizaron el país. Los argentinos querían comer y, de la noche a la mañana, ya no podían sacar dinero de los bancos. Hubo saqueos a supermercados y a tiendas más pequeñas. Los cacerolazos también se sucedieron.

Esta crisis económica derivaría en una seria inestabilidad política.

Ante las protestas masivas, Fernando de la Rúa renunció a la presidencia de Argentina y abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Fue el inicio de un periodo extraño, caracterizado por la inestabilidad política en el vecino país. Foto: Archivo de La Nación de Argentina/ GDA

“El Fondo Monetario Internacional vino con la firme decisión de castigar a los países con deuda. De modo que tuve un conflicto de dos frentes: uno, el FMI, y el otro, la oposición interna que acabó dando un golpe civil”, dijo De La Rúa, quien estuvo en el cargo desde 1999 hasta el 20 de diciembre del 2001.

La policía se dedicó a reprimir y dispersar a la gente. El 20 de diciembre, se contaron “al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos”, recuerda “La Voz”.

El país se caída a pedazos, mientras que De La Rúa dejaba firmada su renuncia, se subía a un helicóptero, y dejaba la Casa Rosada. Años más tarde, anotó que lo hizo por una recomendación de su seguridad.

“El estallido se da con el corralito [el canje de la deuda con el bloqueo de los depósitos]. La gente que salió a la calle, iba al cajero a buscar sus genuinos recursos y no los podía retirar”, anotó Ramón Puerta, presidente del 21 al 23 de diciembre del 2001.

A diferencia de otros políticos, el senador Puerta siempre fue claro con que no tenía la más mínima intención de quedarse en la presidencia. La razón: no le interesaba un cargo al que no hubiera llegado por elección popular.

“Ponerse la banda tiene que venir de una decisión del pueblo. Yo no acepto la decisión de un pequeño cenáculo por más representativo que sea”, señaló en el discurso donde aceptó la presidencia.

VAN DOS, FALTAN TRES

A Puerta le reemplazaría rápidamente, el 23 de diciembre del 2001, Adolfo Rodríguez Saá, quien, como mandatario de Argentina, tomaría decisiones radicales.

“En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa”, anunció al Congreso.

Pero su mandato solo duraría una semana.

“Tuvo un problema [...] un ataque de pánico. En la puerta donde él estaba, había gente con cacerolas haciendo ruido. ‘¡No! Me quieren matar’, un ataque de pánico clásico... Y se fue”, recuerda Eduardo Duhalde, exvicepresidente de Menem, quien más adelante también lideraría el país.

“El que tenía que volver nuevamente era Puerta. A las seis de la mañana, suena el teléfono y me dice que él no va a asumir la responsabilidad de conducir el país. Imagínese yo. La respuesta mía fue bastante fuerte y dura”, anota el político Eduardo Camaño.

Sería, finalmente, el mismo Camaño (entonces presidente de la Cámara Baja) quien asumiría la presidencia desde el 31 de diciembre del 2001 al 1 de enero del 2002.

“Buscar un ministro era como encontrar una aguja en un pajar. Nadie quería ser ministro”, agrega Camaño.

El puesto político más importante de Argentina estaba vacante, pero nadie lo quería.

Allí es cuando Duhalde vuelve a la historia.

Desde finales del 2001 y en cuestión de doce días, Argentina tuvo cinco presidentes. Eduardo Duhalde fue el último. (Foto. Getty)

“El 31 de diciembre del 2001, me llama el doctor [Raúl Ricardo] Alfonsín y me dice: ‘Duhalde, no le puede seguir sacando el culo a la jeringa’. Va a ser responsable de una matanza en Argentina”, dijo Duhalde.

Así, el 2 de enero del 2002, ungido por la Asamblea Legislativa, asumió el quinto presidente que los argentinos tuvieron en solo dos semanas. Su gestión llegaría hasta el 25 de mayo del 2003.

Fue en el poder cuando Duhalde entendió la presión por la que pasó Rodríguez Saá. Así lo comenta:

“También yo estaba totalmente estresado, al punto que llegué a ver cosas que no existían. En [la residencia presidencial] en Olivos, llegué a ver un río, no existía ningún río. Cuando le digo a mi esposa: ‘¿no ves los pescados?’, llamaron a los médicos”.

Y agrega: “Por eso cuando me decían: ‘¿Por qué se quiere ir?’, porque no uno no aguanta más. Se vuelve loco. Estuve rodeado, los primeros cuatro meses, por mucha gente en Olivos. Y toda la noche pum pum pum con los bombos”.

El gobierno de Duhalde continuó con algunos sobresaltos (se destaca, por ejemplo, la masacre de Avellaneda). A finales de su mandato, convocó a elecciones presidenciales, en las que apoyó la candidatura de Néstor Kirchner, quien resultaría elegido jefe de Estado de Argentina.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Congreso niega elección de la primera presidenta de Perú en medio de la crisis política

TE PUEDE INTERESAR