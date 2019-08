Secuestrador abatido en Brasil dijo que quería "entrar a la historia"

Me solidarizo com as vítimas do ônibus sequestrado e parabenizo a @PMERJ e demais órgãos envolvidos na ação. Lamento a morte ocorrida e fico feliz com as 37 vidas salvas. Temos muito trabalho para combater a violência e proteger a população e estamos no caminho certo. pic.twitter.com/wkMMpmTPfT