Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que exigen la renuncia de Rosselló

Los Premios Juventud, celebrados en Estados Unidos, tuvieron un matiz político debido a las palabras de Daddy Yankee y de otros cantantes de reguetón que aprovecharon para hablar en contra del gobernador Ricardo Rosselló. Días antes Ricky Martin, Bad Bunny y Residente participaron de las protestas en las calles de Puerto Rico.

La antesala de la 16ta. entrega de los Premios inició con un mensaje en tarima de los presentadores Clarissa Molina y Borja Voces con un “abrazo y apoyo para todo el pueblo de Puerto Rico”, en referencia a las protestas protagonizadas durante los últimos días.

► Puerto Rico: un segundo crucero cancela parada en San Juan por protestas contra Rosselló



► Ricky Martin, Bad Bunny y otros artistas lideraron protesta en Puerto Rico | FOTOS

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

En el evento previo a la gala, los comentarios de los artistas locales e internacionales pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, no se hicieron esperar.

Daniel El Travieso abrió las presentaciones con un abrigo que leía “Ricky renuncia”. Al recibir el premio de “Creadores y Comediantes”, lo dedicó a su público de Puerto Rico y le envió a Rosselló Nevares una metáfora de su situación.

“Papito cuando tú estás con una novia y la novia no quiere estar contigo tú se supone que te vayas. Por favor Ricky de corazón, para de hacernos sufrir. De humano a humano, de joven a adulto, para de hacernos sufrir”, dijo.

DJ Luian & Mambo Kingz fueron los ganadores en la categoría al “Productor que más nombran” por su constante trabajo con grandes exponentes del género urbano. Al recibir el premio, también hicieron su declaración. “Puerto Rico este es el momento de demostrar que juntos somos más y que los buenos somos más. Ricky renuncia”, dijo Dj Luian en tarima.

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

Los Premios Juventud comenzaron con un despliegue de talento boricua. Gaby Music, Chris Jeday, Myke Towers, Rauw Alejandro, Lunay, Daddy Yankee y el artista panameño Sech sorprendieron al público en una presentación conjunta con sus temas “Otro trago”, “Si se da”, “Que le dé” y “Soltera”.

Junto a ellos estuvo Guaynaa interpretando su éxito “Rebota” vestido de una camisa negra que enviaba el mensaje “Ricky Rosselló renuncia”.

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

Al inicio de la premiación, el integrante de la banda CNCO, Zabdiel de Jesús reconoció “a la gente de Puerto Rico que lucha por un cambio. Me enorgullece como puertorriqueño porque lo están haciendo con mucha valentía. Arriba Puerto Rico”.

En la categoría de moda, el premio “De etiqueta” se le otorgó al colombiano Maluma. Seguido, el trapero Anuel AA también se presentó en tarima y fusionó sus temas “Por ley” y “Amanece”.

El premio “Multitasker: cantante, compositor y escritor” fue para el Big Boss. “Renuncie a su cargo”, dijo sin titubear aludiendo al gobernador de la isla. “Entregue el poder pacifica, razonable y diplomáticamente. Dele paso a nuevos líderes para que dirija nuestra nación de manera correcta”, señaló la estrella boricua.

Daddy Yankee agregó que el pueblo está cansado del maltrato e invitó a seguir manifestándose. “Exige tu derecho, pero con inteligencia. Estamos heridos, pero con inteligencia. Vamos para adelante Puerto Rico”, agregó.

Otros exponentes como Farruko y Anuel AA se unieron al mensaje luego de interpretar el tema “Delincuente”.

“Anuel y yo hemos cometido errores, y hemos sabido reconocerlos y pedir perdón. Ojalá y el gobernador de Puerto Rico y todos los que están allí hagan lo mismo con la juventud. Tengan un poco de dignidad si les queda y renuncien y dejen el pueblo en paz. Que nosotros necesitamos líderes y no gente que nos robe”, sentenció Farruko.

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

Otro de los ganadores de la noche fue Lunay en la categoría “Camino a la Cima” como la persona que cada día tiene más seguidores en las redes.

Vía telefónica desde Coral Gables, el intérprete dijo a El Nuevo Día que se sentía agradecido y emocionado. Además, envió un mensaje al primer mandatario.

“Simplemente tengo dos palabras, Ricky renuncia. Porque simplemente te dimos una oportunidad y no la supiste aprovechar. El pueblo te concedió nuestra familia, nuestros hogares, nuestro bienestar económico, emocional y no lo has sabido valorar. El pueblo no quiere paz porque paz ya tenemos entre todos nosotros, el pueblo lo que quiere es que Ricky se vaya”, afirmó.

Aunque se había anticipado que la noche cerraría con la presentación de Pitbull, Natti Natasha y Daddy Yankee para cantar su tema “No lo trates”, el trío cantó antes de lo previsto.

No obstante, Pedro Capó y Farruko cantaron en medio de palmeras y un ambiente tropical su conocido tema “Con calma”.

“Puerto Rico en pie de lucha. Se acabó la calma. Puerto Rico de pie. Ricky renuncia”, gritó el cantautor Pedro Capó al finalizar su intervención.

Daddy Yankee y el anterior reclamo

Raymond Ayala, la estrella puertorriqueña del reguetón conocido mundialmente como Daddy Yankee, escribió previamente en su cuenta de Twiter un mensaje dirigido al pueblo de Puerto Rico:

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

“Puerto Rico, antes de ser artista soy puertorriqueño. Mi corazón sufre por los acontecimientos de mi país, y mi voz se une a la de todos aquellos que más que una explicación, exigen un cambio. Ante la adversidad, siempre está la oportunidad de cambio y de reflexión. La transparencia tiene que ser parte de nuestra cultura para combatir la corrupción.

Me uno a la protesta pacífica, al reclamo de transparencia y, sobre todo, a la exigencia de respeto por parte de quienes en su momento nos vendieron villas y castillas.

Hoy, más que nunca, nuestro pueblo tiene el escenario y el micrófono para hacerse sentir a nivel mundial. Llevemos nuestra indignación con respeto, prudencia, pero con firmeza y determinación. Nací en Puerto Rico, vivo en #PR y seguiré en mi isla pase lo que pase." – Raymond Ayala

Este mensaje se unió al que ya más de 25 artistas puertorriqueños han realizado en repudio a la expresiones del gobernador Ricardo Rosselló y sus colaboradores cercanos en chat de Telegram.

Ricky Martin y Bad Bunny en histórica protesta

Animados por artistas como Benicio Del Toro, Bad Bunny, Ricky Martin y René Pérez, miles de personas exigieron el miércoles la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, salpicado por la corrupción en su gobierno y la revelación de un comprometedor chat.

Ricardo Rosselló: Daddy Yankee, Ricky Martin y Bad Bunny: qué dicen los artistas que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Foto: AFP

Cantando "¡Ricky renuncia!" y ondeando banderas puertorriqueñas, los manifestantes se congregaron en el capitolio de San Juan en la quinta jornada consecutiva de protestas contra Rosselló, quien ya ha dicho que no abandonará su cargo.

TODO LO QUE SUCEDA ES CULPA DE RICKY!!!! ESOS CABRONES NO HAN TENIDO COMPASIÓN CON EL PUEBLO, NOSOTROS NO VAMOS A TENER CON ELLOS!!! Y AQUÍ O ESTAS CON ELLOS O ESTAS CON EL PUEBLO!! NO HAY MAS NA!! pic.twitter.com/j49O0dgAay — 👁 (@sanbenito) 18 de julio de 2019

Ver esta publicación en Instagram #rickyrenuncia Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 17 Jul, 2019 a las 10:20 PDT

"Queremos que se vaya y vamos a estar todos los días hasta que renuncie o lo residencien [remuevan]", dijo a la AFP la manifestante Joan López, una maestra de 48 años, refiriéndose a los llamados a remover al gobernador de esta isla caribeña de su cargo.

En el podio, participaron los puertorriqueños Benicio Del Toro (actor), y los cantantes Ricky Martin, Bad Bunny, René Pérez (Residente) e iLe (Ileana Cabra, de Calle 13), entre otros.

Ver esta publicación en Instagram #RickyRenuncia Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 18 Jul, 2019 a las 11:14 PDT

#PuertoRico nos vemos mañana en el la marcha a ls 5pm frente al Capitolio pic.twitter.com/4cZM1KF3Kn — Ricky Martin (@ricky_martin) 17 de julio de 2019

"Se mofaron de nuestros cadáveres, se mofaron de la mujer, se mofaron de la comunidad LGBT, se mofaron de toda la isla y por eso estamos aquí hoy, porque estos supuestos líderes no nos representan", dijo Martin, el exMenudo e intérprete de "Livin' la Vida Loca".

YA ESTAMOS EN LA CALLE!!!!!



QUE SE QUITEN ELLOS, NOSOTROS NUNCA!! ✊🏻🇵🇷🔥 — 👁 (@sanbenito) 17 de julio de 2019

El lunes, la protesta desembocó en un incendio cerca de la casa de gobierno, manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y la policía arrestó a cinco personas.

Este miércoles, la Royal Caribbean canceló por segundo día consecutivo el atraque de un crucero en el puerto de San Juan debido a las manifestaciones, según anunció la empresa en un comunicado.

Algunos comerciantes tapiaron con tablones las vitrinas de los negocios cercanos a la Fortaleza, la casa de gobierno adonde se dirigía la protesta, mientras los manifestantes llevaban banderas puertorriqueñas, algunas de ellas blancas y negras.

Esta versión "de luto", en contraposición al azul, rojo y blanco, se comenzó a usar en 2016 cuando se impuso la junta de control fiscal que manejaría las finanzas de este territorio estadounidense en bancarrota.

"Estamos listos"

Rosselló está bajo presión luego de que las autoridades federales estadounidenses arrestaran a varios funcionarios por corrupción, días antes de la divulgación de un chat grupal de la aplicación Telegram donde el gobernador y su círculo íntimo intercambiaban mensajes ofensivos, misóginos y homófobos.

"Estamos listos", dijo el trapero puertorriqueño Benito Martínez, conocido como Bad Bunny, al canal Telemundo antes de ir a la marcha.

"Yo nada más no, sino muchos puertorriqueños vamos a salir a la calle hoy a dejarnos sentir por lo que es correcto", dijo el autor del éxito "Callaíta".

Ricky Martin fue directamente afectado por uno de los comentarios homófobos del chat.

"Estoy frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible", había dicho el autor de "Livin' la Vida Loca" en un video divulgado en su cuenta de la red Twitter antes de la protesta.

El sábado pasado, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico publicó el chat de Telegram donde Rosselló y otros 12 hombres de su círculo íntimo calumnian a funcionarios, políticos y periodistas.

Unos días antes, la fiscalía arrestó a varios funcionarios y contratistas al revelar esquemas de corrupción que comprometían, entre otros, a la exsecretaria de Educación Julia Keleher.

Supuestamente, los acusados desviaron 15 millones de dólares que el gobierno federal había destinado a Puerto Rico luego del azote del huracán María en 2017, que dejó casi 3.000 muertos.

Decenas de puertorriqueños se manifestaron también en las ciudades de Orlando y Miami, donde se concentra la diáspora puertorriqueña en Florida, en su mayoría llegados tras la crisis fiscal y el azote del huracán María.

La prensa local también reportó protestas en Nueva York, el epicentro del éxodo puertorriqueño.

El gobernador, de 40 años, había pedido disculpas por sus comentarios. "Ese chat se utilizaba para liberar tensiones de días de 18 horas (...) Pero por supuesto nada de esto justifica las palabras que he escrito", declaró.

¿Qué dice el gobernador?

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo el jueves que confía en "lograr la reconciliación", tras cinco días consecutivos de protestas de manifestantes que exigen su renuncia, y que en la víspera terminaron en enfrentamientos con la policía y arrestos.

"Las manifestaciones que se realizaron en la tarde y noche de ayer no han pasado desapercibidas para mí, para mi familia y ciertamente para nadie en el pueblo de Puerto Rico", dijo Rosselló en un comunicado.

"Reconozco el reto que tengo ante mí por las controversias recientes", escribió Roselló, "pero creo firmemente en que es posible restaurar la confianza y que podremos, luego de este proceso doloroso y penoso, lograr la reconciliación".

Con información de El Nuevo Día de Puerto Rico/GDA y AFP