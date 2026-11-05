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Resumen

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Los presuntos vínculos entre el presidente Santiago Peña y Ueno Bank están bajo escrutinio. (Getty Images).
Los presuntos vínculos entre el presidente Santiago Peña y Ueno Bank están bajo escrutinio. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Santiago Peña presentó este jueves su renuncia como presidente de Paraguay por la crisis desatada con Ueno Bank.

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