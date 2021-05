Conforme a los criterios de Saber más

“Somos la generación que ya no tiene miedo”, dice desde Bogotá Lourdes Sotelo, una peruana que ha vivido casi la totalidad de sus 29 años en Colombia y que rechaza la represión que se vive en estos días en el país que ahora es su hogar. Para ella, así como para muchos compatriotas residentes en la nación cafetera, ha sido impactante ver las imágenes de violencia en las calles, especialmente la que se ejerce contra personas desarmadas que solo exigían un futuro mejor.

El enojo estalló en Colombia el 28 de abril con el rechazo a una reforma tributaria planteada por el presidente Iván Duque. Aunque el mandatario cedió ante la presión ciudadana y retiró la propuesta, el descontento no ha parado de crecer. Hoy los reclamos son múltiples y engloban a toda la ciudadanía, principalmente a los más jóvenes. Al menos 24 personas han muerto, según la Defensoría del Pueblo, y cientos han resultado heridos en medio de las manifestaciones.

El Comercio conversó con tres peruanos que residen en Bogotá y Cali sobre el estado actual de la crisis en Colombia. Los compatriotas mencionan el excesivo uso de la fuerza, los actos de vandalismo y lo sorprendente que les resulta ver una protesta ciudadana de esta magnitud en el país que los acogió. Estos son sus testimonios.

Bogotá y otras ciudades han sido escenario de vigilias por los fallecidos en las protestas. (Foto: AP /Fernando Vergara)

“Se manda a los uniformados disparar a quemarropa”

Lourdes Sotelo (Bogotá), Ingeniera de sistemas de 29 años. Vive en Colombia desde que tenía un año de edad

“La situación actual es completamente aberrante. El gobierno nos está tratando de censurar. Hay varias ciudades en las que las empresas públicas están empezando a hacer cortes de luz y de Internet porque no quieren que se sepa lo que está pasando y lo que está haciendo el gobierno, que está mandando al Ejército y a los policías a que disparen a quemarropa, sin importar si se trata de personas inocentes o culpables. Si bien el gobierno ha respondido retirando la reforma tributaria, no se ven las acciones ante lo que estamos pidiendo en todo el país.

Lo que más me ha impactado es la violencia. Las marcas han iniciado de forma pacífica. He visto a los manifestantes pasar por mi casa marchando, gritando, tocando trompetas, hasta bailando y cantando. Sabemos que no faltan los infiltrados. Lo más impactante es que las fuerzas del orden están matando a jóvenes más que nada.

Todos los gremios se han unido a las protestas. Se unió el gremio médico, de transporte, estudiantil, de maestros y muchos más. Pero sobre todo los jóvenes, somos la generación que ya no tiene miedo, nosotros no vamos a dejar que nos desperdicien. Agradecemos a El Comercio por darnos este espacio, nosotros sí queremos mostrar la realidad”.

(Foto: Andrés Cardona Cruz/Bloomberg)

“La situación está bastante tensa y delicada”

Víctor Ortiz (Cali), chef que llegó hace cuatro meses a Colombia para quedarse a vivir en ese país junto a su familia

“Lo que está pasando ahora es muy preocupante. La situación está muy tensa y delicada. Considero que le quedó muy grande el cargo al presidente Duque. Lo más grave es que la policía y las fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) están matando a gente inocente. Ahora ya no respetan a mujeres o niños.

Lo que también preocupa es que si las protestas continúan, el presidente no descarta decretar el estado de conmoción interior, lo que, entre otras cosas, significa que a todo aquel que este en las marchas o en las calles se le puede disparar sin ningún miramiento.

No hay una sola imagen que no impacte. Hay muchos muertos, desaparecidos, heridos y demasiado abuso por parte de la fuerza pública contra gente desarmada, contra gente que tiene las manos en alto en símbolo de rendición. A un muchacho lo mataron cuando tenía las manos arriba en señal de paz. Los manifestantes hacían trasmisiones en vivo, pero muchas de ellas han sido eliminadas.

El jueves en la tarde un grupo de personas estaban marchando en la zona de Terrón, en Cali, y llegó una camioneta y quienes estaban a bordo bajaron disparando. Se ha informado que este grupo que estaba disfrazado de civiles formaba parte de la policía.

Desde que empezó el paro, la gente se ha reunido todos los días en cada rincón de Colombia. Acá a Cali ha llegado la MINGA, que son indígenas, llegaron como 5.000 para sumarse a las protestas pacíficas. Yo conozco muchas personas que han participado en las protestas”.

La represión en Cali. (Foto: AP /Andres Gonzalez)

“Los vándalos se aprovechan de esta crisis”

Nelly Aguilar (Cali), médico homeópata. Lleva 30 años en Colombia

“La situación actual en Colombia es caótica y la crisis viene siendo aprovechada por los vándalos. Lo más grave es que la destrucción y los saqueos golpean la economía igual, mientras el gobierno hace oídos sordos a nuestras necesidades y la pandemia se acrecienta. Con todo esto demoraremos aún más en salir de esta crisis.

Lo más impactante para mí es que la ciudadanía de Colombia nunca había reclamado de esa forma. En Perú sí lo había vivido, al igual que las consecuencias de ello. Los que protestan pacíficamente pagarán también las consecuencias”.