Las alarmas se activaron cerca de la medianoche del martes 17, cuando, en un consejo de ministros televisado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó a Quito de haber “bombardeado” su territorio al informar el que se encontró una bomba de 250 kilogramos que cayó en su lado de la frontera, específicamente en un campo de cultivos de coca en el departamento de Putumayo, muy cerca a Ecuador.

Petro fue enfático al asegurar que está “comprobado que la bomba (...) es del ejército ecuatoriano”. Y detalló que el artefacto explosivo no estaba oxidado y tenía un peso que hacía que no hubiera podido ser trasladado por campesinos.

La bomba no está oxidada.



La bomba se embarró con el lodo rojo que aparece en la foto al arrastrarse durante varias decenas de metros. Está a unos pocos metros de Ecuador dónde bombardeo en su territorio una casa.



El que la bomba se haya arrastrado significa que se disparó… https://t.co/KV9IrlmKO7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Al hablar sobre el hallazgo, el mandatario colombiano también mencionó la existencia de “27 cuerpos calcinados”. Aunque inicialmente hubo dudas sobre si ambos hechos estaban relacionados, las autoridades colombianas aclararon que los cadáveres mencionados por Petro se encontraron tras dos explosiones en laboratorios de cocaína que en enero mataron a al menos 14 personas en una zona fronteriza.

Las acusaciones de Petro generaron el rechazo inmediato de Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa aseguró que las acusaciones eran “falsas” y defendió la operación militar que su gobierno realiza en la frontera contra los grupos armados que operan en la zona. Todo ello mientras responsabilizó a Colombia de no hacer suficiente contra el crimen.

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, dijo Noboa en X y añadió que los grupos criminales que combate Ecuador son “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Fotografía del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, saludando al comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ Presidencia de Ecuador

El incidente se enmarca en un choque de estrategias sobre la seguridad en la frontera. Ecuador insiste en que Colombia no es certero en su lucha contra el crimen. Noboa, un aliado en la región del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en marzo operaciones militares conjuntas con Washington para combatir a “organizaciones terroristas” y garantizar la seguridad en la región.

De hecho, el FBI abrió oficina permanente en Ecuador, cuyo gobierno ha mostrado una política agresiva en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado.

Investigación e hipótesis

En medio de las investigaciones sobre la bomba que cayó en Putumayo, las autoridades de Colombia anunciaron el miércoles 18 que evalúan la hipótesis de que el artefacto fue lanzado inicialmente en suelo ecuatoriano sin estallar y luego rodó hasta cruzar la frontera.

Las carteras de Defensa de ambos países informaron en la misma jornada que mantuvieron un encuentro para intercambiar y verificar información.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, dijo en la red social X que sus pares ecuatorianos le informaron que el 3 de marzo realizaron una operación militar que incluyó un bombardeo en Sucumbíos, Ecuador, y que la bomba hallada en Colombia corresponde a una de las “empleadas por Ecuador” en dicha operación.

Hasta el momento, las autoridades colombianas evalúan dos hipótesis de cómo la bomba entró a territorio colombiano: puede que haya rebotado y “llegado de forma no intencional” o que tras su caída haya sido movilizada por terceros hacia Colombia.

“Es probable que el impacto en territorio ecuatoriano, cuando no estalla, continúe su trayectoria por pura física y se metió metros dentro del territorio colombiano”, dijo en una rueda de prensa el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mayor general Carlos Fernando Silva Rueda.

El oficial dijo inclinarse por esa teoría pues afirmó que es poco probable una manipulación por parte de los habitantes de la zona. “Este es un artefacto que pesa 250 kilos, más o menos mide entre 1,20 y 1,50 metros y es del grueso de un poste de la luz. Jalarlo es muy complicado, se necesitan muchas personas. Yo no creo que una comunidad desee acercar un explosivo hacia los cultivos donde se encontró”, sostuvo.

“De manera que no creemos que alguien lo haya hecho deliberadamente, sino que más bien obedece a un efecto físico de un lanzamiento de un artefacto”, señaló.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó que el análisis de los hechos permitió aclarar que la operación militar de su país “fue legítima” y se realizó “sobre territorio ecuatoriano”. También anunció que ambos países decidieron conformar una Comisión Técnica Binacional para verificar “los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (Foto: EFE/ Ricardo Maldonado Rozo)

El analista ecuatoriano y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón-Salvador, considera que hay poca autocrítica de parte del gobierno de Noboa. El experto pone como ejemplo las informaciones reveladas por el periodista Juan Carlos Calderón en las que se afirma que la familia del criminal alias Fito habría salido de Ecuador con la complicidad del gobierno de Colombia.

“Juan Carlos Calderón, en su cuenta de X, decía que la familia de Fito evade las fuerzas de seguridad del Ecuador, cruza la frontera durante el súper anunciado toque de queda y pasa a Colombia. Y el gobierno de Noboa dice que es culpa de Colombia. Entonces, Ecuador no está dispuesto a asumir su propia culpa respecto a lo que está pasando, en este caso con la frontera. Y la salida fácil y rápida es echarle la culpa a otro”, señala.

Escalada desde enero

La tensión entre Colombia y Ecuador ha estado al alza desde enero, cuando Noboa castigó la presunta poca eficacia del país vecino contra el crimen en la frontera imponiendo aranceles a los productos colombianos. La medida fue replicada por Colombia, que además suspendió la venta de energía a Ecuador.

Alarcón-Salvador señala que parte de la población en Ecuador tiene mucha preocupación respecto a la “poca claridad de la política exterior que tiene este gobierno”, lo que, afirma, quedó evidenciado en el último episodio de tensión con Colombia.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

“Muchas acciones obedecen a la calentura y a la coyuntura. Veamos lo que pasó con la embajada de México, con quien hubo ruptura de relaciones; lo que pasó con Nicaragua, con quien también hubo ruptura de relaciones; y esta crisis continua que ha empezado a darse con Colombia, que inició de manera sorprendente e inexplicable en el ámbito comercial y ha escalado a algo que ha puesto en problemas al sector productor de Ecuador y ahora incluye esta cuestión en la que, sin explicación alguna, existe la mención de que se estaría bombardeando territorio colombiano desde Ecuador con apoyo de Estados Unidos”, dice a El Comercio.

“Las respuestas oficiales han sido nulas y no permiten entender a dónde vamos”, añade y considera que hay “una irresponsabilidad total” de parte del gobierno de Noboa al culpar de la crisis de seguridad fronteriza a Colombia. “Y creo que eso puede profundizar esta crisis al punto de ponernos en una situación bastante incómoda en cuanto a nuestro principal aliado incluso por el tema de tenerlo en la frontera”, apunta.

Entre Colombia y Ecuador ya hubo una ruptura de relaciones diplomáticas en el 2008, cuando militares de Colombia bombardearon por orden del entonces presidente colombiano Álvaro Uribe un campamento de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia (FARC), en el que murió Raúl Reyes, uno de los comandantes de la extinta guerrilla.