A pesar de las críticas a las elecciones presidenciales convocadas en Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro se puso en modo campaña con el lanzamiento de un logo y un tema musical.



Pero por primera vez, el presidente no ha apelado ni al nombre ni a la mística de su antecesor y mentor, el fallecido líder socialista Hugo Chávez, que lo ayudaron a llegar al poder.



Maduro presentó su imagen de campaña apenas dos días después que la Asamblea Constituyente, un cuerpo con autoridad sobre los demás poderes del Estado e integrado sólo por el oficialismo, llamara a elecciones presidenciales para los próximos 90 días.



La convocatoria tomó por sorpresa a la coalición opositora, que negociaba con el Gobierno la fecha de los comicios y otras garantías. La alianza opositora aún no decide si participará de la contienda, criticada por algunos países y cuyos resultados Colombia y Argentina adelantaron que no reconocerán.

Maduro cosecha un 21 por ciento de las preferencias, según un reciente sondeo de Datanálisis.



A diferencia de la campaña del 2013, en la que el propio Chávez exhortó antes de fallecer a sus millones de seguidores a votar por Maduro y en la que imágenes del líder y su delfín juntos empapelaban el país, ya el rostro de Chávez desapareció de las vallas y carteles que promocionan a Maduro.



Tampoco su apellido es utilizado en el logo ni se escucha en la canción de campaña de Maduro, un cambio rotundo si se tiene en cuenta que hasta hace poco la sombra de Chávez estaba presente en cada acto de gobierno. "Juntos podemos más. Nicolás Maduro. Presidente", es su lema.



"Simbólicamente Maduro está enterrando a su padre político, a Chávez", dijo el académico e investigador en temas comunicacionales Andrés Cañizalez, que opinó que Maduro podría profundizar algunas fisuras en el oficialismo con esta decisión.

"Si esto le resulta exitoso podemos estar en presencia de una metamorfosis en el modelo político y estemos pasando del chavismo ahora al 'madurismo'", agregó.



El logo de Maduro cambió un poco en sus tonos frente al que usó en su primera carrera por la presidencia, pero es en su reguetón de campaña donde se nota más la ausencia de Chávez: La nueva canción apenas hace referencia "al comandante".



"Nicolás Maduro, conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria", suena la letra en la nueva canción. "Todos con Maduro, lealtad y futuro. El pueblo manda con Maduro", dice el coro.



La lírica dista mucho de la melodía de campaña del 2013, que comenzaba con un audio del entonces presidente y en el estribillo decía "Chávez para siempre, Maduro presidente. Chávez te lo juro, mi voto es por Maduro".