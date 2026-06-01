Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial en Colombia y definirá el balotaje con Iván Cepeda. (Rodrigo BUENDIA / AFP).
Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial en Colombia y definirá el balotaje con Iván Cepeda. (Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por BBC News Mundo

Abelardo de la Espriella, micrófono en mano y chaleco antibalas, entona consignas patrióticas tras un atril blindado ante decenas de seguidores.

TE PUEDE INTERESAR