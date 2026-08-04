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Resumen

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Fotografía del 30 de julio de 2026 que muestra al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante en un empalme territorial en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Fotografía del 30 de julio de 2026 que muestra al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, hablando durante en un empalme territorial en Bogotá. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El abogado penalista Abelardo de la Espriella inicia este 7 de agosto una de las irrupciones políticas más rápidas de la historia reciente de Colombia, después de pasar en apenas un año de fundar un movimiento propio a convertirse en el primer presidente del país identificado con la derecha y comenzar a imprimir su sello incluso antes de asumir.

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