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Fotografía de archivo del 9 de junio de 2026 que muestra al candidato Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia. (EFE/ Ricardo Maldonado Rozo / ARCHIVO).
Fotografía de archivo del 9 de junio de 2026 que muestra al candidato Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia. (EFE/ Ricardo Maldonado Rozo / ARCHIVO).
/ Ricardo Maldonado Rozo
Por Agencia EFE

El abogado de derecha Abelardo de la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, se proclamó este domingo como el presidente electo de Colombia después de que el conteo preliminar le diera como ganador por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le llevaría a suceder en el periodo 2026-2030 a Gustavo Petro, su némesis.

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