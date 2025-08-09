Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Quién es Armando Benedetti, el hombre clave para el triunfo de Petro y que "sabe todo" del presidente
Quién es Armando Benedetti, el hombre clave para el triunfo de Petro y que “sabe todo” del presidente

Quién es Armando Benedetti, el hombre clave para el triunfo de Petro y que “sabe todo” del presidente

Armando Benedetti, con más de 30 años de carrera política en Colombia, ha pasado de apoyar a gobiernos de derecha como los de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, a trabajar directamente con el primer Ejecutivo de izquierda en la historia del país, encabezado por el presidente Gustavo Petro, de quien actualmente es su ministro del Interior. A este político de 57 años se le atribuye un papel clave en la victoria electoral del exguerrillero. También ha sido protagonista en el mayor escándalo político que ha sacudido al actual Gobierno.

