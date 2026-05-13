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Resumen

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(El Tiempo / GDA)
(El Tiempo / GDA)
Por Milagros Asto Sánchez

La Fiscalía de Colombia y el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro mantienen un enfrentamiento abierto por Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, jefe máximo del temido Clan del Golfo y quien es uno de los narcoterroristas más buscados por Estados Unidos. La disputa se centra en si se debe mantener o no la orden de captura que pesa sobre el criminal que está al frente de la mayor banda criminal del país.