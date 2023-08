Opinión

Las posibilidades de Noboa y González

Por Luis Echeverría, sociólogo y analista político ecuatoriano





Con Daniel Noboa estamos ante una forma de outsider en el sentido de que se trata de un candidato que nadie lo tenía en segunda vuelta, porque se había mantenido por fuera del escenario de las discusiones y conflictos agudos que venían caracterizando a la campaña, agudizados por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Pero hubo un momento muy importante, que fue el debate, en donde apareció la figura de Noboa como alguien que antes de entrar en ese escenario de discusión referida a la inseguridad, enfiló por una línea casi lateral con cierto pragmatismo, y tratando de dar respuesta a demandas que están también en el escenario, pero que estaban opacadas.

Propuso qué hacer para sacar al país adelante, especialmente dirigiéndose a los electores jóvenes, que son de las porciones más importantes de todo el electorado.

Él ganó el debate. Y desde ahí empieza un crecimiento sostenido, mientras que otros candidatos empezaron a debilitarse.

Ese antecedente y su imagen de un joven recién ingresado en política puede ser una ventaja al momento de canalizar la votación de los otros contendientes, a pesar de que en Ecuador es muy difícil el endose de votación porque los partidos no son instituciones sólidas que puedan dar indicaciones a sus militantes.

A Luisa González sí le será muy difícil conseguir nuevos apoyos, porque ella obedece a una dirección que viene desde Bélgica, desde Rafael Correa y, por lo tanto, se ha abanderado como defensora del correísmo, enarbolando una postura que está más anclada en el supuesto éxito de la gestión de Correa.

Ella no ha sido portadora de un discurso nuevo. En el debate no desarrolló una posición propia, está anclada en la defensa nostálgica de lo que fue el correísmo. Eso creo que frente a una demanda que tiene el país por soluciones a problemas del empleo, la seguridad y la economía, no le da para acumular más de lo que ya tiene, podrá crecer un poco pero no lo suficiente para ganar.

Finalmente, en términos ideológicos podríamos decir que se reedita el duelo Arauz-Lasso del 2021, ese enfrentamiento entre el neopopulismo y la centroderecha.