Era uno de los criminales más buscados de Ecuador desde que se fugó de la cárcel a comienzos de este año, mientras el país estaba sumido en una brutal ola de violencia armada en las cárceles y las calles, instigada por las bandas del crimen organizado.

Ahora, Fabricio Colón Pico, líder de la banda de narcotraficantes “Los Lobos”, fue capturado, según informó la policía ecuatoriana.

El hombre de 44 años, quien se había teñido el cabello de rubio en un esfuerzo por cambiar su apariencia, fue detenido en la ciudad de Puerto Quito, provincia de Pichincha, en el norte del país.

Acusado de organizar un plan para asesinar a la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, Colón Pico era el segundo hombre más buscado de Ecuador después de Adolfo Macías, alias “Fito”, quien permanece prófugo de la justicia y cuya huida llevó al presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción en el país.

En entrevista con la BBC, el presidente Noboa dijo en enero que llegaría “hasta el final” en la búsqueda de Macías y Colón Pico, dos de los más prominentes líderes de una veintena de organizaciones criminales -la mayoría con nexos internacionales- que han expandido sus operaciones en el país.

Colón Pico se fugó en medio de la tensión que vivía Ecuador tras una serie de motines carcelarios, la explosión de varios carros bomba y la incursión de encapuchados armados en un canal de televisión.

En aquel momento, Noboa declaró el estado de excepción y la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, ordenando al Ejército restablecer el orden en las cárceles y las calles, y clasificando a los grupos delictivos como “terroristas”.

Líder de “Los Lobos”

La fuga de Colón Pico ocurrió en medio de una ola de violencia en las cárceles y las calles del país en enero. (GETTY IMAGES).

Las autoridades sospechan que “Los Lobos”, grupo que cuenta con unos 8.000 miembros y que tiene vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, participó en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto del año pasado por sicarios colombianos al salir de un mitin de campaña en Quito.

Sus integrantes se dedican principalmente al narcotráfico y están acusados de trabajar como sicarios.

Pocos días después de su fuga, Colón Pico apareció en un video que circuló en redes sociales asegurando que no tenía “nada que ver” con los delitos de los que se le acusa y pidiéndole a Noboa garantías para entregarse.

“Yo me quiero entregar, señor presidente, yo me fugué porque me dijeron que me iban a matar, mi vida corre peligro, no por otro motivo”, señaló.

Noboa contestó diciendo en una entrevista que “hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. Si se quiere entregar, nadie se lo está impidiendo”.

La recaptura de Colón Pico se produjo un día después de que el gobierno de Ecuador consiguiera el respaldo popular en un referendo celebrado el domingo para poder aplicar nuevas medidas para hacer frente a la violencia que vive el país, como la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad, el incremento de las penas por delitos graves o la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto estratégico para las operaciones de bandas vinculadas a los cárteles colombianos y mexicanos, y a la mafia albanesa, entre otras organizaciones transnacionales.

La tasa de homicidios en el país es una de las mayores de América Latina y las cárceles han sido escenario de cruentos enfrentamientos.