Por Guillermo Vera Ayala

La policía de Bolivia detuvo este martes 18 al ciudadano argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, que enfrenta una investigación en el país altiplánico por presunto intento de feminicidio contra su expareja.

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