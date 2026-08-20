La policía de Bolivia detuvo este martes 18 al ciudadano argentino Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, que enfrenta una investigación en el país altiplánico por presunto intento de feminicidio contra su expareja.

Esta última, una abogada boliviana llamada Nadia Beller, sobrevivió a un ataque armado el lunes a la salida de un hotel en Santa Cruz, el cual fue perpetrado por sicarios que se hacían pasar por repartidores de comida.

Beller relató que había recibido una citación anónima al hotel donde ocurrió el atentado, la cual tenía la supuesta finalidad de presentarle pruebas contra el expresidente boliviano Evo Morales en la denuncia que enfrenta por el abuso de una menor de edad.

El testimonio de Nadia Beller a las autoridades bolivianas indica que Cerimedo le dio “la confianza para asistir” a dicho encuentro y le prometió enviar guardaespaldas, lo que no habría sucedido.

Según los reportes locales, los agresores realizaron tres disparos y robaron las pertenencias de la víctima, que asegura haber logrado salvarse gracias a que fingió su muerte.

Agentes de la policía boliviana montan guardia en la entrada de la Clínica de Las Américas, donde la abogada boliviana Nadia Beller —pareja de Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz— fue hospitalizada la víspera tras recibir varios disparos, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de agosto de 2026. La policía boliviana arrestó el 18 de agosto de 2026 a Fernando Cerimedo, un consultor político argentino que también ha trabajado en las campañas presidenciales de otros derechistas latinoamericanos, desde el argentino Javier Milei hasta el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, por el tiroteo contra Beller, con quien se le había vinculado sentimentalmente. (Foto: RODRIGO URZAGASTI / AFP) / RODRIGO URZAGASTI

El fiscal general Roger Mariaca indicó que Beller se encuentra estable y recibiendo atención médica en una clínica, a la vez que reportó que la abogada y activista declaró tener cuatro semanas de embarazo.

El Ministerio Público de Bolivia emitió una orden de captura contra Cerimedo tras el incidente y el argentino fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, al que había llegado procedente de La Paz y desde donde planeaba viajar a Buenos Aires.

Ascenso sorpresivo

Fernando Cerimedo se ha desempeñado, desde inicios de esta década, como consultor de campañas y gobiernos de derecha no tradicional, teniendo bajo su paraguas varias agencias de comunicaciones y márketing político.

Como parte de estas labores llegó a Bolivia en las últimas elecciones luego de haber trabajado con otras figuras de la derecha sudamericana como Javier Milei y Jair Bolsonaro. Tras la victoria de Rodrigo Paz, se convirtió en un consejero cercano del presidente del estado altiplánico.

Los primeros pasos de Cerimedo en el rubro se remontan a la creación del medio digital “La Derecha Diario”, alineado con las vertientes más radicales de la derecha. Este medio tenía a su antigua pareja, Natalia Belén Basil, y al español Javier Negre como cofundadores nominales, pero Cerimedo es dueño del dominio del portal desde el 2018.

Según el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, fue a partir de ese año que el argentino comenzó a montar una estructura empresarial que derivó en la creación de la agencia de publicidad Numen SRL en el 2020. Esta compañía tuvo filiales como una academia y una encuestadora, a las que se sumarían otros negocios controlados por Cerimedo, que incluyen una empresa de seguridad privada con casi 200 empleados y decenas de pequeños sitios web, de los que el más destacado es “La Derecha Diario”.

Antes de eso, el consultor político había laborado en compañías de taxis, seguros, productos de plástico y computación, habiéndose dedicado también a la publicidad en la agencia McCann (Argentina), donde fue director creativo hasta el 2018.

A despecho de su actual inclinación política, hizo sus primeros pasos en campañas políticas del kirchnerismo, pero esta participación fue de una escala menor.

Para el 2019 Cerimedo ya había dado el salto a la vereda política opuesta de la mano de Patricia Bullrich e hizo buenas relaciones con sectores más reaccionarios. Desde “La Derecha Diario” impulsó la figura de Javier Milei, quien lo convirtió en una figura clave de la posterior campaña de La Libertad Avanza (LLA).

Se considera que la estrategia de combatividad digital impulsada por el publicista fue un factor de relevancia para la victoria de Milei, al articular una red de cuentas para favorecer el mensaje del líder libertario. A esto se añadieron la organización de milicias digitales y campañas de ataque contra las figuras opositoras en la contienda política, en muchos casos recurriendo a la desinformación.

Uno de los casos más notables de esto último tuvo lugar en setiembre del 2022, cuando “La Derecha Diario” informó en la red social X que los medios C5N y Minuto Uno habían preparado publicaciones en la web sobre el intento de asesinato contra Cristina Fernández cinco horas antes de que el incidente tuviera lugar, reporte que fue desmentido.

Estos mecanismos de trabajo se convertirían en parte importante de la impronta de Cerimedo, que extendería esa dinámica a sus labores en otros países, particularmente Brasil.

Foto del 25 de octubre de 2023 que muestra a Fernando Cerimedo (der) y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse en Buenos Aires, Argentina. (EFE/ Enrique García Medina). / Enrique García Medina

El diario argentino “La Nación” reporta que desde el 2023, y gracias al triunfo de Javier Milei, Fernando Cerimedo usó su proximidad con el gobernante argentino para ofrecer sus servicios a otros líderes derechistas de la región, jactándose de ser el autor intelectual de la victoria de La Libertad Avanza en las urnas.

A lo largo del tiempo, Cerimedo ha tejido más vínculos, que han llegado hasta la derecha conservadora estadounidense, pues el publicista argentino anunció en marzo del 2025 que se había convertido en representante para Latinoamérica de Eyes Over y Campaign Nucleus, firmas de consultoría e inteligencia artificial lideradas por Brad Parscale, antiguo director de la campaña digital de Donald Trump.

Rol internacional y cuestionamientos

Cerimedo asegura que trabajó en la campaña presidencial de Barack Obama y que conoció a Eduardo Bolsonaro, tercer hijo de Jair Bolsonaro, en un posgrado de comunicación política en la Universidad de Harvard. Esta información fue negada por la casa de estudios, que hace dos años indicó a Chequeado.com que no tenía registro de dichos nombres en el programa académico.

Más allá de dicho detalle, la relación del argentino con la familia de Jair Bolsonaro fue innegable, pues Cerimedo participó de forma activa en la campaña del líder derechista en las elecciones de Brasil en el 2022, aunque él mismo afirma que sus contribuciones con el bolsonarismo empezaron en el 2018.

El político brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, es amigo de Fernando Cerimedo. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Fue en esta época en la que adquirió notoriedad por haber sido un amplio difusor del discurso de fraude de Bolsonaro tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Esto incluyó la presentación de documentación falsa en Internet acerca de irregularidades en las actas para deslegitimar los resultados electorales.

El incidente llevó a que las autoridades iniciaran una investigación contra el consultor argentino al considerarlo un agente azuzador de las manifestaciones que derivaron en el intento de golpe de Estado en dicho país; sin embargo, Cerimedo finalmente no fue procesado al no lograr comprobarse que era plenamente consciente de que estaba difundiendo información fraudulenta.

El publicista y asesor sostuvo que únicamente mantenía contacto con Eduardo Bolsonaro y desconocía al resto de su familia o la cúpula partidaria, argumentando no tener ningún tipo de involucramiento en cualquier proceso sedicioso.

Paralelamente, el asesor político también había extendido su campo de trabajo hacia Chile durante la campaña del referéndum sobre una nueva Constitución, ya que en el país sureño fundó una consultora llamada Numen SpA junto al abogado Enrique García Arancibia.

Con esta firma realizó encuestas digitales muy cuestionadas por la marcada diferencia que había con respecto a otros estudios de opinión, de hasta casi 30 puntos porcentuales, antes del plebiscito.

El estudio de Numen situó el rechazo a la nueva Constitución chilena en un 53% de la preferencia y la aprobación en un 47%, pero esos números quedarían completamente desacreditados tras la consulta popular en octubre del 2020, en la que el “sí” obtuvo el 78% de los votos.

Cerimedo también es recordado en este país por la propagación de noticias falsas con respecto a la salud del exmandatario izquierdista Gabriel Boric, y quienes lo cuestionan consideran que esto habría buscado beneficiar a las figuras de oposición de la derecha.

Asimismo, la izquierda chilena apunta que el publicista es cercano a Johannes Kaiser y lo habría asesorado durante la última campaña presidencial, aunque el entorno del político ha negado cualquier implicación con el argentino.

Si bien la relación de Cerimedo con Javier Milei era bastante buena, el consultor solo ejerció su apoyo al mandatario argentino de forma externa cuando este asumió la presidencia, algo que no sucedió en Bolivia, donde su relación con el gobierno adquirió un carácter mucho más directo.

“La Nación” señala que el consultor argentino fue contratado por Jorge ‘Tuto’ Quiroga para su campaña en las más recientes elecciones bolivianas, pero fue Rodrigo Paz quien lo tomó como uno de sus principales asesores al llegar a la presidencia.

El medio argentino añade que al entorno del consultor se le atribuyen vínculos con el actual gobierno venezolano y la búsqueda de mejorar la imagen del régimen liderado por Delcy Rodríguez.

Otros trabajos en los que ha tenido presencia Cerimedo han tenido lugar en Honduras como colaborador de Nasry Asfura, quien llegó a la presidencia de la nación centroamericana a fines del año pasado.

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