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Resumen

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Hasta hace pocos meses, Iván Cepeda jamás contempló lanzarse a la presidencia de Colombia. (Joaquín SARMIENTO / AFP via Getty Images).
Hasta hace pocos meses, Iván Cepeda jamás contempló lanzarse a la presidencia de Colombia. (Joaquín SARMIENTO / AFP via Getty Images).
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por BBC News Mundo

El día que mataron a su padre, Iván Cepeda envió a Colombia un mensaje tan contundente que acabó marcando su carrera.

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