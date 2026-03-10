Escuchar
El presidente de Chile, José Antonio Kast , en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Matias Martin Campaya
Por Agencia EFE

Cuatro años después de que el conservador José Antonio Kast agradeciera a “Dios, las familias y a la Patria” su pase a la segunda vuelta de las presidenciales que perdió frente al progresista Gabriel Boric, esa misma fe, a la que sumó una campaña efectista sobre delincuencia, lo convertirá este miércoles en el primer pinochetista en portar la banda presidencial.

