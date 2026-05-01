Por Guillermo Vera Ayala

Un juzgado federal de Estados Unidos acusó esta semana al político mexicano Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios de mantener vínculos con el narcotráfico, por lo cual ha solicitado su extradición.

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