Este domingo se celebraron las elecciones legislativas e interpartidarias de Colombia, que no solo definieron la composición de las dos cámaras del Congreso del país sudamericano, sino que también perfilaron en primera instancia cómo será la carrera presidencial a lo largo de los dos próximos meses.

Pacto Histórico (PH), agrupación del presidente colombiano, Gustavo Petro, logró hacerse con 25 de los 130 escaños del Senado y Centro Democrático, coalición de derecha de la que forma parte el uribismo, obtuvo 17 curules. Por su parte, el Partido Liberal consiguió 13 asientos en la cámara alta, mientras que Alianza por Colombia y el Partido Conservador sumaron 10 lugares cada uno.

En la Cámara de Representantes Pacto Histórico también obtuvo el mayor numero de curules, con 40 asientos. Le siguen el Partido Liberal con 28 escaños, Centro Democrático con 26 y Alianza Verde con 15.

Independientemente de la importancia de la composición parlamentaria de cara a la gobernabilidad y las negociaciones futuras de las fuerzas políticas, los comicios del domingo son relevantes porque definieron las candidaturas de Paloma Valencia y Claudia López en la votación interna de sus respectivas coaliciones.

Esto podría alterar las tendencias vistas hasta ahora en los sondeos, abriendo particularmente la pugna por el segundo lugar si se tiene en cuenta que Iván Cepeda, candidato de PH, por ahora mantiene una diferencia cómoda en el primer lugar.

Intención de voto antes del 8 de marzo La encuesta realizada por Invamer a finales de febrero mostraba las siguientes cifras: Iván Cepeda (Pacto Histórico): 37,1%

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria): 18,9%

Claudia López (Consulta de las Soluciones): 11,7%

Paloma Valencia (Centro Democrático): 10%

Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso): 6,6%



Con ese escenario definido, esta nota hace un repaso sobre quiénes son los principales candidatos a la presidencia en Colombia.

Iván Cepeda

Candidato del izquierdista PH y representante de la continuidad del proyecto político de Petro. Iván Cepeda es senador desde 2014 y actualmente lidera las encuestas, que le atribuyen una intención de voto de aproximadamente el 37% en los sondeos recientes.

No participó en la consulta interpartidista del domingo, debido a que previamente había sido elegido por la coalición izquierdista en un proceso interno. Tras los recientes resultados electorales, Cepeda anunció que Aída Quilcué, senadora y líder indígena, será su compañera de fórmula vicepresidencial.

El candidato del PH es hijo de Manuel Cepeda Vargas, antiguo senador y dirigente del Partido Comunista Colombiano que fue asesinado en 1994. Formado en filosofía y humanidades, el candidato de izquierda ha tenido una larga carrera como activista por los derechos humanos, siendo director de la fundación que lleva el nombre de su padre.

El político de izquierda asegura que irá más allá en la línea gubernamental definida por Petro y que tales cambios no son “ningún extremismo, ni significan dividir al país”.

Iván Cepeda ha sido parte de las negociaciones con las FARC y otros grupos armados, siendo firme defensor de la política de diálogo con estos y de la profundización del plan de “Paz Total” introducido por Petro.

Mantiene la línea del presidente saliente en torno a otros temas como la transición energética hacia energías renovables y el abandono de los proyectos de exploración petrolera, a la vez que busca el incremento del sueldo mínimo y la reducción de los beneficios que tienen los congresistas. Asimismo, Cepeda afirma que busca eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las que funciona el sistema sanitario colombiano.

Cepeda Ha sido una figura antagónica para el expresidente Álvaro Uribe, debido a que participó como testigo en contra de este por el caso “Cártel de los testigos”. Si bien el exmandatario fue condenado inicialmente a 12 años de prisión, fue absuelto en segunda instancia y es uno de los críticos más duros de su candidatura, calificándolo de promotor “el odio entre clases”.

Los detractores del representante del PH lo acusan de haber visitado a los paramilitares presos ofreciéndoles beneficios a cambio de testificar contra Uribe, aunque la justicia determinó que Cepeda fue víctima de difamación durante este proceso legal.

La postura de Iván Cepeda como impulsor e intermediario de las conversaciones con los guerrilleros también es criticada desde diversos sectores, que señalan que el senador contribuye a generar un marco de impunidad.

Abelardo de la Espriella

Abogado y empresario de 47 años que participa en los comicios con la agrupación Defensores de la Patria, aliada de Salvación Nacional, que obtuvo cuatro sitios en el Senado en los comicios del 8 de marzo. Hasta antes de las elecciones legislativas De la Espriella marchaba segundo en la intención de voto con cerca del 19%, según las encuestas.

Situado en el espectro de la derecha colombiana, Abelardo de la Espriella es el visto como el ‘outsider’ de las actuales elecciones y se presenta como una figura de línea dura, protector de los valores tradicionales y la religión.

De la Espriella ha señalado que tiene como personajes de referencia a líderes internacionales como Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump. El jurista es un crítico feroz de Gustavo Petro y la izquierda, apostando por la reducción del aparato estatal y la privatización de organismos públicos.

“El Estado es la empresa más importante del país y está manejada por gente que nunca ha creado riqueza”, afirma.

Buena parte de su discurso está dedicado a la lucha contra la delincuencia con “mano durísima”, promoviendo la creación de megacárceles como las de El Salvador y defendiendo el porte de armas para la defensa personal. También ha señalado que busca el endurecimiento de las sanciones penales, pretendiendo castigar con prisión perpetua delitos como la corrupción y la violación.

Apodado como ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella no solo carga contra la izquierda, sino que también contra los adversarios que tiene en el espectro político más cercano a él, considerándolos como una “falsa derecha”. Pese a ello, De la Espriella asegura tener una buena relación con Álvaro Uribe.

Parte importante de las críticas hacia el líder de Defensores de la Patria se centra en su pasado como defensor legal de figuras polémicas como Alex Saab, presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro, y otros empresarios con historiales opacos.

De la Espriella también ha sido cuestionado por la gran cantidad de demandas de difamación y calumnia que ha emprendido contra periodistas y columnistas, que se han referido a él o sus clientes en diversos artículos, llegando incluso a publicar la información sensible de una reportera en las redes sociales en 2019.

La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y la Sociedad Interamericana de Prensa han calificado de “acoso judicial” las acciones del actual candidato y han mostrado su preocupación por lo que consideran una vulneración a la libertad de expresión.

Otras críticas hacia ‘El Tigre’ se centran en sus propias afirmaciones en una entrevista que tuvo lugar en 2014, en la que admitió que durante su juventud se divertía quemando gatos con pólvora. Abelardo de la Espriella asegura “nunca haría algo así” y que se trata de un malentendido, sosteniendo que en aquella ocasión quiso hacer una “broma pesada” a su entrevistador porque este último era un “animalista”.

Paloma Valencia

Miembro de Centro Democrático (CD), la agrupación conservadora fundada por Álvaro Uribe. Fue elegida en “La Gran Consulta por Colombia”, en un proceso que estuvo marcado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay en 2025.

La candidata del uribismo tiene estudios en filosofía, derecho y economía, llegando a las elecciones tras desempeñarse como senadora durante 12 años. Desde el Congreso de su país ha sido una de las principales portavoces de la oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Paloma Valencia proviene de un linaje político influyente al ser nieta de Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre 1962 y 1966, por la vía paterna. Por otra parte, su abuelo materno fue Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes.

Si bien Valencia es considerada como una uribista disciplinada y metódica, es percibida como una persona más dialogante que otras figuras de su espectro político, posicionándose más hacia el centro que Abelardo de la Espriella.

La representante de CD ha citado como parte de su programa la modernización de la seguridad sostenida institucionalmente por el marco legal, bajo el lema de “mano firme, corazón grande”. Valencia propone recurrir a la inteligencia financiera para combatir el narcotráfico y otros crímenes, además de recuperar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden y fortalecer estas entidades con tecnología.

El discurso de Valencia también hace referencia al sector agrario y apunta al desarrollo de las regiones rurales a través de inversión en infraestructura, pero sin tolerancia a los cultivos ilícitos, que busca erradicar. Otras de sus propuestas giran en torno la incorporación de nuevas tecnologías a la educación básica y planes de autoconstrucción de viviendas con subsidios.

Durante su etapa como senadora hizo algunas propuestas abiertas que recibieron críticas.

Una de ellas fue la de dividir el departamento del Cauca —la región con mayor porcentaje de población originaria— en dos partes que separaran a los mestizos y los indígenas. Otra propuesta polémica tuvo lugar en 2018 cuando sugirió que los egresados de las universidades públicas aporten el 20% de su sueldo durante los 10 años posteriores a su graduación para financiar la educación de los nuevos estudiantes.

En noviembre de ese mismo año Valencia publicó durante un debate parlamentario sobre el caso Odebrecht una grabación en la que Gustavo Petro —todavía congresista— aparecía recibiendo fajos de dinero en efectivo, señalando que esto abría el escenario a posibles actos de corrupción. No obstante, se le criticó a la parlamentaria que esto no era una prueba concluyente para una acusación de este tipo.

Petro se defendió señalando que las imágenes correspondían a una recaudación de fondos para su candidatura al Parlamento en 2005, lo que no impidió que se abriera un expediente judicial; no obstante, la Corte Suprema de Justicia de Colombia archivó la investigación en 2021.

Claudia López

Lidera el movimiento Imparables y fue elegida este domingo en la “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, que llevó a cabo la coalición de centro en Colombia. Fue esencialmente un proceso simbólico, debido a que López no tenía rivales reales dentro de la agrupación y solo se buscaba confirmar su candidatura.

Claudia López fue la primera mujer en llegar a la alcaldía de Bogotá y también la primera persona abiertamente homosexual en ocupar ese cargo. Tiene formación en finanzas y relaciones internacionales, ciencias políticas y administración pública, definiéndose a sí misma como “investigadora, académica y servidora pública”.

Estuvo al frente del municipio capitalino entre 2020 y 2023, historial al que se añaden su experiencia como senadora de la Alianza Verde —de la que se desvinculó— y una candidatura a la vicepresidencia en 2018 como compañera de fórmula de Sergio Fajardo, quien es su adversario en los actuales comicios.

Durante su labor como alcaldesa le tocó enfrentar la pandemia de COVID-19, lo que limitó su capacidad de gestión, pero no le impidió sacar adelante iniciativas como las “Manzanas del Cuidado”, plan en el que se disponía de espacios urbanos para brindar servicios sociales a mujeres que tenían a su cargo el cuidado de otras personas. También se recuerda su labor de burgomaestre porque durante ese periodo inició la construcción del metro de Bogotá.

La agenda electoral de López hace hincapié en reformas de seguridad y del aparato judicial, que incluyen la creación de una “Fiscalía Antimafia”, endurecimiento del régimen penal. el control real de las cárceles y la gestión de la seguridad con un enfoque territorial.

La protección ambiental y el planteamiento de un sistema de cuidado a nivel nacional similar al que introdujo como alcaldesa son otros puntos que ha mencionado. El empleo juvenil y el apoyo a emprendedores también son tópicos de interés para la exalcaldesa.

El paso de Claudia López por la municipalidad bogotana no estuvo libre de críticas, pues se le reprochó su gestión del transporte. El manejo del tráfico, la pertinencia de ampliar el sistema del Transmilenio y la continuación del proyecto del metro tal como estaba planteado fueron elementos de discusión.

Asimismo, se le atribuye a López que la sensación de inseguridad en la capital colombiana se incrementó durante su mandato y fue criticada por frases consideradas xenófobas al referirse a los inmigrantes venezolanos en su país.

Sergio Fajardo

Exalcalde de Medellín y exgobernador del departamento de Antioquia con varias elecciones presidenciales a sus espaldas. Fajardo es doctor en matemáticas y a lo largo de su vida profesional se dedicó a la docencia universitaria y la investigación, con etapas en las que también trabajó para medios de comunicación, incluso llegando a ser subdirector del diario El Colombiano.

En los actuales comicios Sergio Fajardo postula con la plataforma Dignidad y Compromiso, pero se sabe que fue invitado por Claudia López a participar en la consulta de la coalición de centro.

Esto en la práctica se habría traducido en un frente electoral común, pero la exalcaldesa de Bogotá se encontró con la respuesta negativa del exgobernador y ahora ambos competirán por los votos del centro político.

El programa de Fajardo da importancia a la seguridad y el candidato afirma que busca el fortalecimiento del Poder Judicial y las fuerzas del orden aplicando tecnología para atacar a las organizaciones criminales, además de reactivar operativos.

El exalcalde de Medellín tiene como uno de sus promesas más importantes terminar con la política de “Paz Total” que Gustavo Petro ha impulsado para la desmovilización de los guerrilleros y grupos criminales. El candidato centrista califica el plan como “un fracaso” y considera ha permitido el incremento de la inseguridad, a la vez que ha ido reduciendo el control territorial del estado sobre muchas regiones.

El líder de Dignidad y Compromiso también propone establecer un sistema de seguimiento en tiempo real para todos los contratos públicos que sea de libre acceso como medida contra la corrupción.

Asimismo, Fajardo afirma que desea incrementar de forma sustancial el presupuesto de educación y de salud, afirmando que este último necesita una reestructuración urgente y que someterá a revisión a las EPS.

Una de las grandes piedras en el zapato del político y matemático ha sido el caso de Hidroituango, en el que se responsabilizó a su gestión como gobernador por omisiones que habrían tenido impacto sobre este proyecto hidroeléctrico, que tuvo retrasos considerables por varios años. Los críticos y rivales de Fajardo usan el caso para cuestionar su capacidad como administrador público.

