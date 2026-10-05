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Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato consiguieron más de 3 millones de votos para la Cámara de Diputados en Brasil.
Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato consiguieron más de 3 millones de votos para la Cámara de Diputados en Brasil.
Por Agencia EFE

Los jóvenes influenciadores de extrema derecha Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, con más de 30 millones de seguidores en redes, se convirtieron en los diputados más votados de la historia de Brasil al recibir cada uno más de tres millones de sufragios en las elecciones legislativas del domingo.

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