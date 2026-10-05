Los jóvenes influenciadores de extrema derecha Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, con más de 30 millones de seguidores en redes, se convirtieron en los diputados más votados de la historia de Brasil al recibir cada uno más de tres millones de sufragios en las elecciones legislativas del domingo.

Además de la ventaja de casi dos puntos que el opositor Flávio Bolsonaro obtuvo frente al presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido Liberal (PL) celebró la elección de Pavanato y Ferreira, dos populares ‘influencers’ marcados por la polémica.

Ferreira, con más de 22 millones y medio de seguidores en Instagram, natural del estado de Minas Gerais, alcanzó 3,1 millones de apoyos, casi el doble de lo obtenido en los comicios de 2022, cuando llegó al Congreso con 26 años.

El diputado federal Nikolas Ferreira (PL) junto al candidato presidencial Flavio Bolsonaro durante un acto del Día de la Independencia el 7 de septiembre de 2026. (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press vía AFP). / MARINA UEZIMA

Las polémicas han acompañado al político evangélico desde 2023, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso que pedía su suspensión y la de otros diez diputados bolsonaristas por incitar los ataques golpistas contra las sedes de los tres poderes y por los que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel.

Denuncias por transfobia y manipulaciones

En marzo de ese año, Ferreira recibió dos denuncias de distintas ONG y un grupo de diputados por transfobia después de que en un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados se pusiera una peluca rubia para criticar a la población transgénero.

En su discurso, el legislador dijo en tono irónico que “se sentía una mujer” con la peluca y que “las mujeres están perdiendo su espacio ante los hombres que se sienten mujeres”.

El diputado federal Nikolas Ferreira durante la manifestación de derecha con el lema "¡Despierta, Brasil!", que exige la destitución del presidente Luiz Inío Lula da Silva, el 1 de marzo de 2026. (Foto de Marina Uezima / Brazil Photo Press vía AFP). / MARINA UEZIMA

Érika Hilton -desde el domingo la diputada mujer más votada de la historia- y Duda Salabert, primeras transexuales en llegar al Congreso, acusaron a Ferreira de humillar a un cargo de mandato público por su opción de género y de amenazar con el uso de la violencia los derechos políticos en razón de su sexo.

Su última polémica llegó en campaña, cuando sacó de contexto unas declaraciones de Lula criticando la resistencia de los hombres al examen de tacto rectal para la prevención del cáncer de próstata y afirmó que las mujeres aprenden a ser examinadas “con toque desde que son pequeñas”.

“Imagina a un pedófilo escuchando una declaración del presidente de la República diciendo eso”, escribió el diputado en redes, algo tras lo que la Justicia le dio 24 horas para borrar el comentario.

De apoyar un ‘impeachment’ en YouTube al Congreso

Lucas Pavanato.

Por su parte, Pavanato, de 28 años y nacido en el seno de una familia evangélica del estado de São Paulo, alcanzó 3.038.438 votos con los que llega al Congreso desde su puesto como concejal de la ciudad paulista.

Pavanato saltó a la fama como youtuber conservador, una tarea a la que se dedicó desde 2016, a los 17 años, cuando explicitó su apoyo a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada de Lula.

Con cerca de 5,5 millones de seguidores en Instagram, el joven concejal emplea sus redes para arremeter contra las cuotas de género y raciales, los tratamientos de transición de género e incluso llegó a declarar en un vídeo que “hay que honrar los pantalones que uno lleva”.

“Es difícil ser hombre”, sostuvo.

Entre otras medidas defiende privatizar empresas públicas que no den beneficios, como la Agencia Brasil, propuesta que, desde el próximo mes de febrero, cuando comenzará la nueva legislatura, podrá llevar al Congreso Nacional.