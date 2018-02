Rafael Correa, de la derrota a la sospecha judicial en Ecuador

Rafael Correa declaró este lunes ante la justicia por un presunto caso de corrupción que tachó de "persecución política", horas después de conocer por primera vez la derrota electoral. Una racha con aires de final para quien fuera el hombre más poderoso de Ecuador.



El domingo los ecuatorianos bloquearon mediante un referéndum la posibilidad de que Correa recuperara el poder en 2021, y, de paso, enterraron algunas de las reformas que promovió este temperamental líder de izquierda de 54 años.



Aún con la herida abierta, este lunes rindió testimonio ante la Fiscalía, en Guayaquil, sobre un presunto perjuicio al Estado en la venta de petróleo a China y Tailandia. De momento, no enfrenta cargos en el marco de una indagación previa.



En una rueda de prensa tras prestar testimonio, indicó que en 2010 aprobó una operación que consideró beneficiosa para el país y aseguró desconocer detalles como el costo de fletes, tarea de la que se encargaba su equipo técnico, del que dijo que no tenía razones para desconfiar.



"Hoy me encuentro en Fiscalía porque en el mundo al revés, los honestos somos los que venimos a declarar", manifestó con sorna en su comparecencia.



En las indagaciones del caso testificaron el pasado 25 de enero el empresario Enrique Cadena, desde México, y el político y periodista Fernando Villavicencio.



Este último sostiene que el Estado ecuatoriano fue presuntamente perjudicado en 2.200 millones de dólares por la suscripción de contratos con China y Tailandia a través de alianzas estratégicas, extremo que Correa niega antes de señalar que la documentación presentada en el caso contiene "gravísimos errores".



Comentó que el expediente por el que ha sido citado, "ni siquiera se trata de una demanda" y acusó a Villavicencio de ser un "denunciólogo".

El ex gobernante, que en diez años en el poder (2007-2017) superó con éxito 14 desafíos electorales, ve en este llamado de la Fiscalía la maniobra final para salir de él. El domingo los ecuatorianos también decretaron la "muerte política" para los condenados por corrupción.



"No tienen de qué acusarnos pero están desesperados. Buscan meter preso a Correa porque lo odian, judicializar la política, que no pueda salir del país", dijo el ex mandatario a la prensa.



El politólogo Simón Pachano aseguró a la AFP que la aprobación en el referéndum, con 74% de los votos, de la pregunta sobre corrupción "significa la muerte civil, y eso le puede excluir (a Correa) de toda la política si tiene una condena, como parece que puede ocurrir".



Tras desafiliarse del partido que fundó debido a una pugna de poder con el presidente Lenín Moreno, Correa dijo a la AFP hace dos semanas que apoyará a sus seguidores para crear un nuevo movimiento político, pero que no lo liderará.



Este lunes reiteró que "por lo pronto" no participará "en nada" que incumba a la política.



Regreso a Bélgica



Correa formó parte de la ola triunfal de la izquierda que sacudió a América Latina. De la mano del fallecido Hugo Chávez, encabezó un gobierno muy popular en su momento que reformó el Estado, desafió a Estados Unidos y puso contra las cuerdas a un sector de los ricos y a los medios privados de comunicación.



También fue implacable con sus adversarios, y no pocos le endilgan un carácter autoritario.



Hasta hace menos de un año nadie creería que su aparente fracaso podría venir de la mano del que fuera su vicepresidente y ahora enemigo político: Moreno, promotor de la consulta que enterró buena parte del legado correísta.



El martes el ex presidente regresará a Bélgica, adonde se mudó con su familia tras dejar el poder en mayo pasado.



A pesar del revés electoral, Correa "va a tener una presencia política importante. No se puede hablar de que se le ha enterrado o que va a desaparecer del espectro político", manifestó a la AFP el analista Farith Simon, de la privada Universidad San Francisco de Quito.



"Tenemos Correa para largo, aunque no en el nivel que teníamos antes", señaló.



¿Final?

Nadie sabe que pasará con Correa en el futuro próximo, si podrá sobreponerse a esta racha o si se verá finalmente forzado a retirarse de la actividad política, como pretendía hacer cuando creyó que su llamada "Revolución ciudadana" estaba a salvo con Moreno.



En el referéndum, los ecuatorianos le dijeron "Sí" al nuevo mandatario con una votación superior al 63% y le dieron un sonoro portazo al líder que más había durado en el poder en la historia reciente de Ecuador. Aún así, Correa consideró "un gran triunfo" un 36% del sufragio que obtuvo su campaña por el "No".



Pachano, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), opinó que ese porcentaje "le va a dar una presencia política fuerte en el país a Rafael Correa", a pesar de que en teoría no podrá recuperar el poder en el corto plazo.



Fuente: AFP/EFE