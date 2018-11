Rafael Correa dice que fallo de jueza ecuatoriana en su contra era hecho consumado

Quito. El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, llamado el miércoles a juicio por el secuestro del político opositor Fernando Balda, se quejó de que el veredicto en su contra era un hecho consumado y divulgó una supuesta portada del principal diario público que así lo atestiguaba antes de conocerse la sentencia.

A través de su cuenta de Twitter, Correa mostró, una hora antes de que se anunciara el fallo, una imagen de la supuesta portada del periódico público El Telégrafo que titulaba: "Jueza dispone juicio y prisión contra ex presidente Rafael C".

"Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar. Se ratifica que el Caso Balda es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas", escribió el ex mandatario, que desde mediados del año pasado reside en Bélgica.

Me voy a dormir. Con la portada de El Telégrafo, es claro lo que va a pasar.

Se ratifica que el Caso Balda. es una farsa, y que todo es persecución política, porque no pueden derrotarnos en las urnas.

No se preocupen por mï, preocúpense por la Patria

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/IpOmP4swY6 — Rafael Correa (@MashiRafael) 7 de noviembre de 2018

Una corte ecuatoriana falló que Correa y otros tres implicados en el caso, serán llamados a juicio por un delito de plagio, si bien se trata de un proceso judicial que no podrá comenzar en su caso hasta que no regrese voluntariamente o sea extraditado.

Correa es requerido por la justicia ecuatoriana tras haber violado las medidas cautelares y sobre él pesa una petición a interpol para su arresto y extradición.



"No se preocupen por mí, preocúpense por la Patria ¡Hasta la victoria siempre!", añadió Correa en su trino y se preguntó: "¿A alguien le queda duda que el caso Balda es una farsa? ¿Quedará periodismo honesto que denuncie esto?".

El ex mandatario, que gobernó Ecuador desde 2007 a 2017, también pidió a organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vigilen el caso ante los indicios de presuntas violaciones al debido proceso.



"Señor relator de la ONU para la Independencia de la Justicia, señores OEA, señores CIDH: el periódico del Gobierno ecuatoriano ya sabe la decisión de la jueza en el Caso Balda... ¡y todavía la jueza no se ha pronunciado!".

Correa fue vinculado penalmente al caso en junio pasado, cuando la jueza Daniella Camacho encontró indicios de presunta participación en el secuestro de Balda, un caso que ya fue juzgado en Colombia y que ocurrió la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo.



Balda fue rescatado por la policía colombiana después de una hora y media, gracias a la llamada de un taxista.

Fuente: EFE