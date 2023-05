Correa no solo muestra su entusiasmo en Twitter. Videos en TikTok y entrevistas en medios de comunicación en varios continentes evidencian que se sabe un actor político de peso en Ecuador, donde los legisladores leales a él impulsaron junto con otras fuerzas de la oposición el juicio político contra Lasso, un exbanquero derechista acusado de peculado en contratos para el transporte de petróleo.

"Ecuatorianos: Esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca. ¡Hasta la victoria siempre!". Rafael Correa, expresidente de Ecuador

Lasso, asediado por una crisis política que ha persistido en sus dos años de gobierno, terminó acortando su mandato casi a la mitad y gobernará mediante decretos ley en materia económica durante los pocos meses que siga en el poder.

Lasso se defendió ante la Asamblea Nacional en el juicio político en su contra. (Foto: Reuters) / KAREN TORO

“La presencia de Correa siempre se ha mantenido en el país. Desde Bélgica, él sigue haciendo opinión sobre la política nacional y sigue influyendo en su organización política. Y hay que decir que el hecho de tener una fuerza política como el correísmo, dependiendo únicamente de su decisión o su imagen, es un hecho importante; incluso en este momento el correísmo reivindica una victoria con la disolución de la Asamblea. Ellos se presentan como los ganadores”, dice a El Comercio Mauricio Alarcón-Salvador, abogado ecuatoriano y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Enfrentamos realmente una dictadura, como en los más duros tiempos de Moreno y María Paula Romo.

La repuesta en las urnas debe ser aún más contundente✊🏽

Ya falta poco…

¡Hasta la victoria siempre!#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/4quRoQOKud — Rafael Correa (@MashiRafael) May 19, 2023

La Corte Constitucional, herencia de Trujillo, siempre fue cómplice de Lasso.

El precedente que se establece es nefasto: todo presidente que enfrente un juicio político, disolverá la Asamblea.

Como siempre dijimos: la medida es inconstitucional, pero lo mejor para la Patria es… https://t.co/0O8saCBGQ0 — Rafael Correa (@MashiRafael) May 19, 2023

Pusieron a corruptos, corruptamente, para que luchen contra la «corrupción».

¿Qué esperaban? La destrucción del país era inevitable.

Todo era cuestión de tiempo.

Felizmente, ya falta poco…#LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/nwCUxhBwze — Rafael Correa (@MashiRafael) May 20, 2023

Eso lo decide el pueblo en las urnas, aunque es cierto que para aquello se requiere de una prensa decente. Con adecuada información, Lasso no llegaba ni a la presidencia de una junta parroquial.

Para lo que sí se requiere mayor exigencia es para ponerse ante un micrófono. ¡El… https://t.co/Ugvg9akKW7 — Rafael Correa (@MashiRafael) May 20, 2023

Pero el innegable retorno de Correa a la escena política es agridulce para él. Aunque el cierre del Congreso ejecutado por Lazo con el llamado recurso de la muerte cruzada se tradujo en elecciones anticipadas presidenciales y legistalativas –las mismas que podrían realizarse el 20 de agosto–, Correa no puede participar.

"Incluso en este momento el correísmo reivindica una victoria con la disolución de la Asamblea"

Un tribunal de Ecuador lo condenó en el 2020 a ocho años de prisión por un caso de sobornos. De hecho, el expresidente lleva las riendas de la oposición desde la comodidad de su residencia en Bélgica, donde reside desde que dejó el poder hace seis años.

Desafíos y estrategias

Correa insiste en negar las acusaciones que lo persiguen y califica el caso en su contra como uno de persecución política. Pero para todos los efectos, la realidad es una: si pisa Ecuador en este momento, el único edificio oficial al que iría es la prisión.

EL PARTIDO DE CORREA Peso en el último Congreso 47 escaños de un total de 137 tenía el partido de Correa, Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional antes de que Lasso la disolviera.



Tampoco puede postular a algún cargo político, aunque esa no es su meta, al menos por ahora. El analista Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, cree que, en las circunstancias actuales, el correísmo no necesita que su candidato sea Correa para ganar.

“Cualquier candidato del correísmo que tenga cierta visibilidad puede ganar. C orrea espera que, de aquí a un período cercano, tal vez al 2025, se den las condiciones políticas para que un candidato del correísmo llegue a la presidencia y pueda echar abajo el juicio político contra él. Lo podremos ver cuando se presenten las candidaturas para estas y las próximas elecciones”, dice a este Diario.

Los expertos coinciden en que, aunque no tiene la fuerza que ostentaba casi 10 años atrás, el correísmo está avanzando poco a poco en su meta de ganar más terreno político. Mantilla recuerda que el correísmo ya controla el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tiene importante presencia en el Consejo de la Judicatura. Además, su partido, Revolución Ciudadana, ganó las elecciones municipales de febrero.

“A lo que apuntan es a, poco a poco, hacer un recambio dentro de las cortes nacionales para que en algún momento se impugne el juicio contra Correa y caiga en las manos de un juez afín a él. El plan de echar abajo el juicio de Correa se va a dar más temprano que tarde”, dice Mantilla

Por eso, todos los ojos están puestos ahora en quiénes serán los candidatos del correísmo porque, como dice Simón Pachano, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Correa quiere asegurarse de llevar al poder a alguien que se mantenga leal a él hasta el final. Para él, no es opción repetir lo ocurrido con Lenín Moreno, quien llegó a la presidencia con su venia -de hecho fue su vicepresidente- pero terminó su gestión como su enemigo.

“Los correístas llaman traidor a Moreno, pero él se encontró con un país que no estaba en las condiciones que decía Rafael Correa. Correa dijo que le estaba dejando la mesa servida y no solo no estaba la mesa servida, sino que no había mesa”, dice Pachano.

Recuerda que los últimos años de Correa en la presidencia, desde el 2014 hasta el 2017, fue una etapa de declive de la economía ecuatoriana , no una crisis propiamente, pero sí de un freno en la economía. “El gobierno ya no tenía los enormes recursos del petróleo y Correa gobernó endeudándose con China con unas tasas de interés altísimas y con plazos muy cortos. Y Moreno ya no podía seguir con eso, ya no le daba la economía”, dice el experto.

Lenín Moreno fue presidente de Ecuador entre el 2017 y el 2021. (Foto: AFP)

La fuerza del correísmo

Correa está seguro de la fuerza del correísmo. El viernes, aseguró que su partido reconstruirá el país si tiene buenos resultados en las elecciones anticipadas de este año. Su objetivo es obtener al menos 50 escaños en la Asamblea Nacional.

Los vencedores en estos comicios cumplirán sus funciones hasta el final del mandato actual en el 2025, cuando se realizará una nueva votación, ya programada, para elegir presidente y legisladores. Correa ha afirmado que es demasiado pronto para nombrar un candidato presidencial.

“Lo importante es que el gobierno que llegue, al menos el nuestro, será de transición para recuperar el país en el 2025 con la elección y ahí de nuevo volver a esa senda de desarrollo que tuvimos del 2007 al 2017″, dijo Correa a la agencia Reuters.

¿Cómo se explica que el correísmo mantenga una alta popularidad? Pachano destaca el carisma y atractivo especial de sus líderes, no por nada Correa gobernó durante 10 años.

“Correa es como Víctor Raúl Haya de la Torre, que podía estar en el exilio, pero tenía un arraigo popular muy fuerte en determinados sectores. Y todavía hay una identificación de la izquierda con el correísmo. A pesar de que hay toda una izquierda que está fuera del correísmo y que siempre estuvo fuera, por ejemplo, el movimiento indígena Pachakutik”, dice el analista.

Agrega, sin embargo, que en esta última crisis, si bien el movimiento indígena y el correísmo han estado en alianza, tienen diferencias muy fuertes. “Correa es una persona que no viene de la izquierda, es más bien de un origen muy conservador en sus valores. Es una persona que nunca militó en un partido, que nunca hizo política propiamente, pero cuando apareció como una figura que hablaba en los medios, la izquierda se plegó a él y lo llevó como candidato. Habrá que ver cómo se mueven las alianzas ahora”.