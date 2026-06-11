Por Juan Luis Del Campo

Una tormenta política y judicial se desató en Colombia luego de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenara el miércoles 10 la “suspensión provisional” del mandatario Gustavo Petro mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral. Se trata de una medida que, pese al revuelo, cuenta con poco respaldo jurídico.

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