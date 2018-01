El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, empezó a dirigir en persona la campaña por el No a la consulta popular impulsada por su sucesor y ex correligionario Lenín Moreno, empeñado en borrar la huella correísta en su administración.



Correa, que regresó esta madrugada al país desde Bélgica, donde reside desde mediados de 2017, inició su participación proselitista en su natal Guayaquil, la ciudad más poblada del país.



Tras largas reuniones de coordinación con su "buró de campaña", el ex mandatario mantuvo encuentros con dirigentes de AP durante casi todo el día.



Ya por la noche, el ex mandatario tenía previsto acudir a un barrio del suburbio de Guayaquil, uno de los sectores más pobres de la ciudad, para una campaña de "puerta a puerta", según comentaron a Efe fuentes cercanas a su entorno.



La idea, agregaron, es "recuperar los orígenes" de Alianza País (AP), el movimiento político que fundó Correa y que le llevó al poder en 2007, cuando tenía como vicepresidente a Moreno.



Ahora ambos, además de mantener una dura pugna política y verbal, se disputan también el control del grupo político, dividido en dos, entre morenistas y correístas.



Y es que la consulta popular de Moreno disgusta a Correa porque cree que es una maniobra de su sucesor para dejar atrás la ideología de izquierdas que ambos pregonaban en el pasado.



Por ello, el ala correísta de Alianza País propugna el No en algunas de las siete preguntas de la consulta popular, sobre todo las relacionadas con la reelección indefinida y la situación de un consejo que designa a las autoridades de control.



Moreno, por contra, asegura que con su consulta (que también versa sobre la lucha contra la corrupción, la plusvalía, la protección a la naturaleza y que los delitos sexuales a menores no prescriban) intenta fortalecer la democracia que, según dice, fue maltratada por su antecesor.



La consulta popular se celebrará el próximo 4 de febrero y la campaña, que comenzó el pasado jueves, se extenderá por un mes con la participación de cuarenta organizaciones políticas y sociales, la mayoría de ellas a favor del Sí y sólo cuatro por el No.



Correa, ya sin los beneficios del poder, hará una campaña austera por el No, con una estrategia que se basa en gastar la suela de los zapatos, según han señalado varios de sus colaboradores.



Tras un primer día agitado de campaña, que empezó con reuniones con dirigentes sociales de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, y que concluyó con su recorrido "puerta a puerta" en el suburbio, Correa y los suyos prevén desplazarse este sábado a la vecina Manabí, uno de sus bastiones.



En esa provincia, según las fuentes, Correa dirigirá una reunión con más de 200 dirigentes de Alianza País para organizar y coordinar las acciones de campaña a nivel nacional.



No obstante, las fuentes precisaron que la agenda podría variar y que esta se anunciará cada día.

Pese a ello, la dirigente Paola Pabón, una excolaboradora del Gobierno de Correa, adelantó a Efe que es posible que la campaña de AP se sitúe el próximo lunes en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas (centro).



Pabón resaltó la "emoción y efusividad de la gente" que ha desatado el regreso de Correa a Ecuador.



Él "se va a poner al frente de este equipo que, motivado, va a hacer campaña y a obtener otros resultados. Corremos el riesgo de ganar en la consulta", dijo Pabón.



Según varias encuestas, el Sí mantiene una amplia ventaja frente al No en las siete preguntas de la consulta, aunque para Pabón "otra cosa será con Correa" en campaña.



Unos trece millones de electores están facultados para participar en la consulta popular del próximo 4 de febrero en Ecuador, donde el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y facultativo para los menores de entre 16 y 18 años.



