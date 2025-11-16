Cierran las urnas del referéndum en Ecuador y se inicia el escrutinio de votos

La votación del referéndum convocado para este domingo en Ecuador por el presidente, Daniel Noboa, concluyó tras una jornada de diez horas que transcurrieron sin incidentes de relevancia y comenzó el escrutinio de las papeletas depositadas en las urnas.

A las 17:00 hora local (22:00 GMT) cerraron los 4.364 centros de votación ubicados en el territorio nacional donde acudieron a sufragar más del 80 % de los 13,9 millones de ecuatorianos convocados para responder a cuatro preguntas, entre ellas la propuesta de Noboa de iniciar un proceso para reformar la constitución.

En la papeletas, los votantes también debían responder ‘Sí’ o ‘No’ a permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional, la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos.

Durante la jornada no se realizaron sondeos a boca de urna y no se espera que haya resultados concluyentes hasta antes de las 21:00 hora local (02:00 GMT del lunes).

Noboa, reelegido en abril de este año hasta 2029, lanzó su apuesta por buscar una nueva Constitución al considerar que la actual carta magna, vigente desde 2008 y creada a iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017), no permite combatir al crimen organizado con mayor “mano dura” ni posibilita más flexibilidad para la llegada de inversiones privadas y la creación de empleo.

El detonante para el presidente fueron las sentencias de la Corte Constitucional que anularon una serie de leyes emblemáticas de su nuevo mandato al haber sido tramitadas de manera exprés y tener disposiciones consideradas inconstitucionales por el alto tribunal al vulnerar derechos fundamentales.

Por otro lado, Noboa propuso eliminar la prohibición que rige en la actual Constitución para que puedan instalarse bases militares extranjeras en el país, lo que obligó a Estados Unidos a salir en 2009 de la base de Manta, la misma para la que ahora está en conversaciones con el Gobierno de Ecuador para volver si gana el ‘Sí’, junto a otro emplazamiento en Salinas, también en la costa.

Con este, son veinte los referéndums que se han celebrado en Ecuador en los últimos veinte años, la mayoría a iniciativa de los presidentes de turno para obtener el respaldo popular con miras a llevar adelante reformas que son parte de su proyecto político.

El referéndum de este domingo se dio bajo la peor crisis de violencia de la historia reciente de Ecuador causada por el crimen organizado, dedicado principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, y al que Noboa declaró la “guerra” desde inicios de 2024 al decretar el “conflicto armado interno” y catalogar a los grupos criminales como “terroristas”.