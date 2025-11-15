Ecuador acumula diez referéndums en veinte años, la mayoría por iniciativa presidencial

Los ecuatorianos irán este domingo a las urnas por décima vez a votar en un referéndum en los últimos veinte años, la mayoría de ellos por iniciativa del expresidente Rafael Correa (2007-2017), donde se aprobaron, entre otros temas, la actual Constitución que ahora el presidente Daniel Noboa busca reemplazar.

Los resultados de estos procesos han sido variados. De los cinco presidentes que usaron esta herramienta, solo Alfredo Palacio (2005-2007), Correa en cuatro ocasiones y Lenin Moreno (2017-2021) triunfaron en todas sus preguntas. Solo en una ocasión en 2023, a iniciativa de Guillermo Lasso (2021-2023), todas las preguntas fueron rechazadas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

LEE MÁS: Ecuador decide en referéndum si desea una nueva Constitución y bases militares extranjeras

Y aunque ese mismo año 2023 se realizó otro plebiscito para preguntar sobre si se prohibía o no la explotación del Bloque 43-ITT, un importante yacimiento de crudo para el país y situado en el Parque Nacional Yasuní, que sí triunfó, no fue por su iniciativa.

Noboa, por su parte, llegará este domingo con una experiencia bajo el brazo, puesto que en 2024 ya convocó a su primer referéndum que constaba de once preguntas, de las cuales el ‘Sí’ ganó en nueve.

Los temas sobre los que los ecuatorianos se han pronunciado también han sido múltiples. Con el referéndum de este domingo, los relativos a una nueva Constitución estarán presentes en tres: dos convocados por Correa para la carta magna vigente hasta ahora y este último de Noboa para reemplazarla con una nueva Asamblea Constituyente.

2023, el año más violento

Además de esa pregunta, el actual mandatario busca el respaldo popular para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, quitar el financiamiento público a las organizaciones políticas y que se reduzca el número de los miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73.

EEUU lanza nuevo ataque contra embarcación en el Caribe y deja cuatro muertos.

En el referéndum de 2024, en cambio, Noboa preguntó sobre temas principalmente relacionados con la seguridad y la justicia, como autorizar la extradición de ecuatorianos, permitir el apoyo complementario de militares a policías para combatir el crimen organizado, o que las armas incautadas a criminales sean utilizadas por las fuerzas de seguridad.

En ese entonces, Ecuador acababa de registrar en 2023 su año más violento de la historia, con el que pasó a liderar el índice de homicidios en Latinoamérica, situación que ha empeorado aún más en 2025, con estimaciones de cerrar el año en 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Además de las reformas en temas de seguridad y justicia, los mandatarios también han preguntado sobre temas medioambientales y relativos a la corrupción, prohibición de casinos y corridas de toros, medios de comunicación, reelección indefinida y seguridad social, entre otros.

Ahora, con su propuesta de nueva Constitución, Noboa busca dejar atrás el legado correísta, movimiento que impulsa el ‘No’ en el referéndum, al considerar que ninguno de los planteamientos mejorará la situación del país y que el actual mandatario quiere eliminar derechos como los de la naturaleza y los de la salud y educación pública.

VIDEO RECOMENDADO