El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador inauguró este sábado el proceso de votaciones del referéndum impulsado por el presidente, Daniel Noboa, en las delegaciones del exterior, que inició ya en las ciudades australianas de Sídney y Camberra y se irá desarrollando de acuerdo al horario de cada país.

En total, 470.636 electores están habilitados para sufragar en 37 países, con excepción de los resistentes en Cuba, Venezuela, Rusia y Bielorrusia, a donde los paquetes electorales no fueron enviados debido a problemas técnicos y diplomáticos.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló desde Quito que aunque el voto en el exterior es voluntario, para los migrantes representa “un acto de amor y pertenencia” hacia el país.

Del total de electores habilitados en todo el mundo, 280.109 están en Europa, Asia y Oceanía; 164.395 en Canadá y Estados Unidos; y 26.132 en Latinoamérica, el Caribe y África.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que habían “trabajado incansablemente” junto al CNE para que los residentes en el exterior puedan votar de manera ordenada, eficiente y segura en las 93 zonas electorales distribuidas en los 37 países.

El proceso electoral, que se desarrollará el domingo en Ecuador, culminará en Los Ángeles (Estados Unidos) tres horas más tarde del cierre de urnas a nivel nacional.

Más de 13.9 millones de ecuatorianos están convocados a ir a las urnas este domingo para decidir por cuatro preguntas, una de ellas relacionada con la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, una de las mayores promesas de la campaña electoral del presidente Noboa, que logró ser reelegido en abril para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

Las otras tres preguntas son sobre la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas de 151 a 73.

Hasta el momento, solo han sufragado de manera anticipada 1.032 presos sin sentencia firme y 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75 %, beneficiarios del programa ‘Voto en casa’.

