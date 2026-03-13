Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de la CIDH, Stuardo Ralón, aclaró que la audiencia es un "espacio de diálogo" y "no forma parte de ningún expediente de la comisión". (Photo by JOHAN ORDONEZ / AFP)
El presidente de la CIDH, Stuardo Ralón, aclaró que la audiencia es un "espacio de diálogo" y "no forma parte de ningún expediente de la comisión". (Photo by JOHAN ORDONEZ / AFP)
/ JOHAN ORDONEZ
Por Agencia AFP

El relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y para los derechos humanos, Ben Saul, acusó el viernes a Estados Unidos de cometer “ejecuciones extrajudiciales” en sus bombardeos antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.