René Higuita recuerda su "poca" amistad con el narcotraficante Pablo Escobar

Bogotá. El exarquero colombiano, René Higuita, ofreció una extensa entrevista a la revista Bocas, del diario El Tiempo de Colombia, en la que recordó su carrera deportiva y otros episodios de su vida como su paso por la cárcel.

En este diálogo también fue consultado sobre si tuvo o no realmente un relación de amistad con el narcotraficante Pablo Escobar.

"Yo fui poco amigo (de Pablo Escobar), pero con en ese 'poco amigo', todos quisieran tenerme a mí de amigo. De hecho, el que me quedó de amigo fue don Roberto Escobar, el hermano, pero precisamente como por ese agradecimiento. Pablo Escobar era conocido, llegó hasta el Congreso y después, cuando ya sale de allá, sale a la clandestinidad y va a la cárcel, resulta que ya nadie lo conocía. Ya no era político, ya solamente era narcotraficante y nadie tenía que ver con él. Entonces yo, que en ese momento era como esa figura de Colombia, digo: '¡Hombre!, ¿a una amistad sí se le puede pagar de esa manera?'. Entonces, yo me llené como de la parte más humana y pensé cómo la cárcel lo deja a uno solo", expresó el autor del 'Escorpión', popular atajada que inmortalizó en un partido en Wembley.

René Higuita, siempre audaz y hasta desafiante, no niega que volvería a visitar a 'El Patrón' en la cárcel, tal como lo hizo en 1991, acción que en ese entonces generó polémica. "Hoy, mañana y siempre, y si me dan la autorización para ir a las cárceles, ojalá tuviera un carné y mantendría allá visitándolos", dijo.

El portero también habló de su detención realizada en 1993.

"Cuando me detienen, yo estaba enyesado del pie, estaba en fisioterapia. Juan Guillermo Montoya, que era el de relaciones públicas del (club Atlético) Nacional , me dijo: 'Aquí vinieron una cantidad de hombres armados a preguntar por usted'. Y en ese tiempo era una época violenta, la guerra del narcotráfico. Le dije que yo hablaba con la policía", relató.

Ya en la fiscalía, fue interrogado por su relación con Pablo Escobar e incluso le pidieron que revele datos sobre la ubicación del narcotraficante. "Me empezaron a decir: 'Usted me entrega a Pablo Escobar y no tiene delito. Usted es una persona conocida, querida, y lo que usted hizo le da para siete años'".

Pero, además de su conocida amistad con 'El Patrón', ¿qué otro delito había cometido Higuita? Fue mediador en la liberación de la hija de Luis Carlos Molina, señalado socio de Pablo Escobar Gaviria, que había sido secuestrada por orden del capo del cartel de Medellín.

“A mí júzguenme por lo que me están trayendo aquí. Pero no me juzguen por sapo. Yo soy un tipo que no tengo problemas, que tampoco sé y, aun sabiendo, tampoco se los digo”, fue la retadora respuesta de René.



Pablo Escobar recibió la visita de René Higuita el 30 de junio de 1991, en la cárcel 'La Catedral', en Envigado. (Foto: AFP/archivo) Pablo Escobar recibió la visita de René Higuita el 30 de junio de 1991, en la cárcel 'La Catedral', en Envigado. (Foto: AFP/archivo)

Esto, por supuesto, enfureció a las autoridades que interrogaban al arquero, por lo que ordenaron su detención y traslado a una prisión. "Ese tipo se enojó conmigo y dijo: 'Esposen a esta gonorrea'. Fue la primera vez que yo me sentí maltratado, humillado, me vi como chiquito", expresó.

Esposado, con una pierna enyesada y en helicóptero, Higuita fue llevado a Bogotá, donde estuvo dos días encerrado en la sede de la Fiscalía y de ahí lo enviaron a la cárcel 'La Modelo', donde permaneció durante nueve meses.

"Era el desespero para dar con Pablo [Escobar], porque habían hecho una cantidad de cosas, y nada. Entonces, se supuso –o se supone– que yo soy muy amigo de Pablo Escobar, y eso quedó en la mayoría de colombianos", recordó el campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989.

René Higuita confiesa que la FIFA lo invita a todas las ceremonias que realiza y que reconocidas figuras le piden fotografiarse con él. (Foto: AFP) René Higuita confiesa que la FIFA lo invita a todas las ceremonias que realiza y que reconocidas figuras le piden fotografiarse con él. (Foto: AFP)

El estar en prisión privó a René Higuita de ser parte del histórico triunfo de la selección colombiana contra su similar de Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires, en 1993, por las eliminatorias al Mundial Estados Unidos 1994.

El 5-0 que la selección cafetera, dirigida por Francisco Maturana, le aplicó a la Albiceleste generó un 'terremoto mundial' y en la prisión 'La Modelo', luego de conocerse el resultado, empezaron a vitorear: “¡Libertad, René, libertad!”.

"Eso resonaba en toda la cárcel. Pero eso lo empezó Leonel [Álvarez] en el camerino, desde Argentina, y todos los jugadores de Colombia lo siguieron: '¡Libertad, René!'. Eso ayudó a que la gente se diera cuenta de que era un chivo expiatorio", sentenció Higuita.

Hoy, el exportero colombiano asegura recibir invitaciones para asistir e eventos de la FIFA donde figuras del fútbol mundial le piden fotografiarse con él.

"[Eric] Cantona se me acercó una vez y me dijo que le regalara el buzo para su hijo, que es muy aficionado mío. David Trezeguet, en una subasta, compró mis guantes por 15.000 dólares y después me pidió que se los firmara. Marcelo, Dani Alves, Courtois, Modric, Mbappé, todo ellos, también. A mí me invitan a todos esos eventos la FIFA y yo voy para la foto con ellos, ¡Ja!", confiesa René Higuita, con una amplia sonrisa.