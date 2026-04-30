Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Areglo floral durante el velorio del periodista Raúl Celis López en Iquitos, al norte del Perú, el 7 de mayo de 2025. López fue asesinado a tiros por sicarios ese mismo día, cuando se dirigía a trabajar. (Foto de Junior RABORG / AFP).
Areglo floral durante el velorio del periodista Raúl Celis López en Iquitos, al norte del Perú, el 7 de mayo de 2025. López fue asesinado a tiros por sicarios ese mismo día, cuando se dirigía a trabajar. (Foto de Junior RABORG / AFP).
/ JUNIOR RABORG
Por Agencia EFE

Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó este jueves del “deterioro profundo y sistémico” de la libertad de prensa en el Perú, Argentina, Ecuador y El Salvador, lo que impacta en el conjunto de la valoración de América Latina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.