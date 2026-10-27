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Un hombre remueven escombros en la infraestructura de un colegio afectado, por el paso de un tornado en Requínoa, Región de O'Higgins, Chile, el 27 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
Un hombre remueven escombros en la infraestructura de un colegio afectado, por el paso de un tornado en Requínoa, Región de O'Higgins, Chile, el 27 de octubre de 2026. (Javier Torres / EFE)
/ JAVIER TORRES LANTADILLA
Por Agencia EFE

Vecinos de la localidad de Requínoa, unos 100 kilómetros al sur de Santiago, manifestaron este martes su conmoción tras el inédito tornado que durante la jornada de ayer afectó la infraestructura de un colegio en la zona y causó daños en 25 viviendas.

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