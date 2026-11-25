Los delincuentes que mantuvieron como rehenes a numerosas personas durante más de 16 horas en un supermercado de Cartagena de Indias, en Colombia, intentaron escapar camuflándose entre las víctimas después de cambiarse de ropa y ponerse prendas de civil, según reveló el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

Los agentes que ingresaron para la operación de rescate tuvieron que identificar y revisar uno a uno a los ocupantes del establecimiento.

“Se vistieron de civil, se cambiaron y la tarea más demorada fue uno a uno”, explicó Turbay a los periodistas, al señalar que durante la identificación se encontró con personas conocidas que estaban entre los retenidos.

Además, durante la operación de rescate uno de los asaltantes hirió al comandante del equipo de comandos especiales que ingresó al establecimiento, mientras que otros cuatro fueron capturados

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora (C), posa con soldados que participaron en el rescate de los rehenes que estaban en el supermercado Éxito en Cartagena, en la madrugada del 25 de noviembre de 2026. (MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA / AFP). / HANDOUT

El alcalde confirmó la captura de cuatro hombres y señaló que las autoridades también investigaban la posible participación de una mujer, que presuntamente habría enviado los mensajes durante la toma de rehenes, aunque no confirmó que estuviera detenida.

La crisis comenzó hacia las 8:00 hora local del martes (13:00 GMT), cuando varios hombres encapuchados y armados ingresaron en el parqueadero de un centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero.

Sin embargo, los sistemas de vigilancia del centro comercial detectaron a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía. La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los asaltantes, que se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron a 30 personas, entre clientes y trabajadores, como rehenes.

El ministro de Defensa, Jorge Mora (derecha), saluda a los soldados del Ejército que participaron en la operación de seguridad que rescató a los rehenes del supermercado Éxito en Cartagena, Colombia. (Foto MINISTERIO DE DEFENSA DE COLOMBIA / AFP). / HANDOUT

Mientras unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Militares desplegaban un dispositivo de seguridad en los alrededores del supermercado, los secuestradores permitieron la salida de diez personas: primero cinco mujeres mayores y posteriormente otras cinco.

Los 20 restantes permanecieron dentro del establecimiento mientras las autoridades intentaban conseguir su liberación.

La tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de efectivos policiales y militares en la zona, francotiradores en edificios próximos y hasta un helicóptero sobrevolando el centro comercial.

Las autoridades hicieron repetidos llamamientos a través de altavoces para que los delincuentes depusieran las armas y liberaran a los rehenes.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se desplazó a Cartagena durante la noche junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, para ponerse al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y seguir el desarrollo de la crisis.

De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares.

¡Que viva nuestra Fuerza Pública! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 https://t.co/1aPBlfuGqI — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

El mandatario aseguró que los delincuentes habían tenido la oportunidad de entregarse y liberar a los retenidos, pero la rechazaron. “Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó en un vídeo publicado en X.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado a los arrestados con bandas criminales organizadas, aunque el alcalde apuntó que los delincuentes parecían proceder del interior de Colombia.

Después de recibir valoración médica, las personas liberadas pudieron reunirse esta mañana con sus familiares, que habían pasado la noche a las afueras del supermercado esperando noticias y su salida.

Cartagena de Indias, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, recibe unos 5,5 millones de viajeros al año y concentra una importante actividad hotelera, cultural y de convenciones.