Colombia declaró el miércoles tres días de duelo en honor a los más de 230 fallecidos que dejó un potente terremoto, mientras socorristas y voluntarios trabajan sin descanso para rescatar a los últimos sobrevivientes.

Con una magnitud de 7,4, el sismo ocurrido el lunes a las 07h34 fue el más mortífero que ha sacudido Colombia en lo que va del siglo y afectó en especial poblaciones del Pacífico y de la región cafetera en el oeste del país.

El gobierno anunció que las banderas ondearían a media asta en los edificios oficiales y embajadas colombianas en el extranjero, “en homenaje a todos los fallecidos”, cuyo número asciende a 239, según la autoridad de atención a desastres.

En las ciudades de Pereira y Cali los equipos de emergencia trabajaron toda la noche con grúas, perros y maquinaria pesada en la búsqueda de sobrevivientes, mientras que los voluntarios formaban cadenas humanas para retirar los escombros a mano.

“Yo sé que hoy y mañana vamos a sacar gente con vida (...) Yo ya soy un viejo, pero soy sabueso”, dijo a la AFP Julio César Pineda, un rescatista de 67 años, incansable pese a las jornadas nocturnas bajo penumbras por los cortes de electricidad que afectan a casi toda Pereira.

“Estamos entrando en la fase final de las primeras 72 horas”, dijo el miércoles el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en referencia al periodo en el que es más probable encontrar sobrevivientes.

“No quiere decir que no haya sobrevivientes después, pero sí es más difícil”, añadió.

“Carne descompuesta”

La alegría fue enorme cuando los equipos de rescate sacaron con vida a Daniela Largo, de 32 años, tras pasar más de 35 horas atrapada entre los escombros de un hotel de Pereira.

“Estoy feliz porque cuando ya la habíamos buscado tanto (...) y en el momento que estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos una llamada”, confió a la AFP su madre, Sandra Milena Pérez.

Una rescatista del Ejercito de Colombia da indicaciones a un grupo de voluntarios que realiza labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira. Foto: EFE/ Carlos Ortega

Pérez contó que un vecino escuchó los llamados de auxilio y alertó a los rescatistas. “Estamos felices (...) porque en la casa la está esperando un hijo” de 12 años, explicó.

En las ciudades más afectadas las familias han dormido en los parques por el temor a nuevos terremotos. Desde el sismo se han presentado más de 130 réplicas.

La solidaridad ha aliviado las jornadas de búsqueda. Miles llevaron agua, comida y suministros a los barrios afectados, mientras se formaban largas colas frente a los centros de donación de sangre.

En Cali un grupo de cineastas prestó micrófonos, luces y cámaras para identificar cualquier señal de vida.

En las zonas más afectadas el “olor a carne descompuesta” es “súper fuerte”, dijo una rescatista.

A 250 kilómetros al norte de Cali, en El Cairo, los pobladores están traumatizados.

“La gente no quiere entrar a las casas, la gente no quiere dormir, la gente no sabe qué hacer, porque aparte han anunciado que hay réplicas”, comentó Adriana González, una cocinera de 40 años.

A la intemperie

Para encarar el proceso de reconstrucción, el flamante presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el poder hace apenas seis días, declaró situación de emergencia en el país y anunció alivios para los afectados.

“Hoy ya con la luz del sol podemos ver una realidad. Los duelos y las tristezas y los enojos irán creciendo con el pasar de los días”, dijo Ana Paulina Crosthwaite, una abogada de 35 años en Pereira. El edificio donde vivía con su esposo y dos hijos se desplomó.

Sobre enormes montañas de ruinas, los socorristas y voluntarios alzan los puños y piden silencio para seguir buscando. Vecinos y familiares observan expectantes en las aceras.

En Roldanillo, una pequeña población del Valle del Cauca, Yuliana Méndez, de 43 años, observa con desconsuelo su tienda de productos cosméticos que quedó destruida.

“Nos duele porque es como empezar otra vez de cero. Pero hay que salir adelante, ¿qué más hacemos?”, dijo.

Personas transitan en motocicletas frente a una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Pereira, Colombia. (EFE/ Carlos Ortega).

La oposición de izquierda cuestiona a De La Espriella por reconocer, en plena emergencia, la soberanía de Israel sobre territorios sirios. Cercano al gobierno de Donald Trump, Colombia se convierte en el segundo país del mundo después de Estados Unidos en efectuar este reconocimiento sobre los Altos del Golán.

Washington ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

La Unión Europea anunció que desbloqueó dos millones de euros y España destinará otro millón.

Pese a los rumores sobre el supuesto rechazo de De la Espriella a la ayuda del gobierno izquierdista de México, la presidenta Claudia Sheinbaum informó del envío de alimentos, agua y medicamentos.

El sismo evoca la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

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