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Resumen

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Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto de Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto de Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia AFP

Colombia declaró el miércoles tres días de duelo en honor a los más de 230 fallecidos que dejó un potente terremoto, mientras socorristas y voluntarios trabajan sin descanso para rescatar a los últimos sobrevivientes.

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