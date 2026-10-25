icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los candidatos a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro (izq) y Lula da Silva. (Fotos: AFP).
Los candidatos a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro (izq) y Lula da Silva. (Fotos: AFP).
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene el 57,6 % de los votos, frente al 42,3 % del senador opositor Flávio Bolsonaro, con el 0,25 % del recuento, que fue pausado poco después por la Corte Suprema.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?