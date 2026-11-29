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El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este domingo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su victoria en las elecciones de España, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por sus resultados en estos comicios.
El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este domingo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su victoria en las elecciones de España, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por sus resultados en estos comicios.
“Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”, escribió Milei en sus redes sociales tras conocerse los resultados de las elecciones españolas.
El presidente argentino añadió: “España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo”, antes de rematar su posteo con su habitual frase: ‘¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!’.
LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!— Javier Milei (@JMilei) November 29, 2026
El PP ganó las elecciones generales con 134 diputados, que sumados a los 53 de Vox, entre ambos partidos de derecha y derecha no tradicional, respectivamente, superan la mayoría absoluta necesaria para gobernar en España, con más del 90 % de los votos escrutados.
Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 115 escaños, ERC 11, Frente Amplio 11; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4.
PNV tiene tres escaños, Compromís tres, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso.
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