El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este domingo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su victoria en las elecciones de España, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por sus resultados en estos comicios.

“Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”, escribió Milei en sus redes sociales tras conocerse los resultados de las elecciones españolas.

El presidente argentino añadió: “España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo”, antes de rematar su posteo con su habitual frase: ‘¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!’.

LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! — Javier Milei (@JMilei) November 29, 2026

El PP ganó las elecciones generales con 134 diputados, que sumados a los 53 de Vox, entre ambos partidos de derecha y derecha no tradicional, respectivamente, superan la mayoría absoluta necesaria para gobernar en España, con más del 90 % de los votos escrutados.

Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 115 escaños, ERC 11, Frente Amplio 11; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4.

PNV tiene tres escaños, Compromís tres, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso.

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