El candidato presidencial colombiano Iván Cepeda, del partido gobernante de izquierda Pacto Histórico, muestra sus papeletas antes de votar el 8 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El senador de izquierdas Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, celebró este domingo el triunfo obtenido por su partido, que con el 91,6 % de las mesas informadas se perfila como la fuerza política más votada en el Senado de Colombia.

