El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla tras votar en un colegio electoral durante las elecciones legislativas en Bogotá el 8 de marzo de 2026. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP).
Por Agencia EFE

Los partidos colombianos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030, según los resultados de las elecciones celebradas este domingo.

